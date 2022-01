Itabuna: Santa Casa atende em ‘gripário’ para casos suspeitos de H3N2

A Santa Casa de Itabuna iniciou, nesta segunda-feira (3), atendimento a pacientes com sintomas de gripe em um polo especial dedicado às síndromes gripais por causa do surto de Influenza A – sendo a maior ocorrência para o vírus H3N2. A unidade auxiliar está localizada na Rua Antônio Muniz, nº 200, Pontalzinho, ao lado do escritório da Necrópole.

Com funcionamento inicial de 24 horas por dia, é referência e conta com uma equipe específica já treinada para atender os casos relacionados ao surto de gripe H3N2. Ali estão médicos, enfermeiros, sala de classificação de risco, consultórios médicos, sala de observação e sala de preparo de medicação.

“O gripário”, explica o médico infectologista Fernando Romero, “atenderá somente casos leves de gripe, sem complicações clínicas, como uma unidade auxiliar do pronto atendimento, aos pacientes com síndrome gripal. Pacientes com diagnóstico de Covid-19, idosos ou com desconforto respiratório deverão ser encaminhados para o PA 2.

Não será necessário agendamento, ou seja, o atendimento é por livre demanda de pacientes sintomáticos. O infectologista ressalta que a manutenção das medidas sanitárias adotadas para prevenção do coronavírus também é eficaz para proteger contra a Influenza, e afirma que a gripe pode evoluir para complicações graves.

A Influenza

A influenza é uma infecção viral aguda que afeta o sistema respiratório. É de elevada transmissibilidade e distribuição global, com tendência a se disseminar facilmente em epidemias sazonais, podendo também causar pandemias. O período de incubação dos vírus influenza é geralmente de 2 dias, variando entre um e quatro dias.

Os sinais e sintomas da doença são muito variáveis, podendo ocorrer desde a infecção assintomática, até formas graves. A doença tem início, em geral, com febre alta, seguida de dor muscular, de garganta, de cabeça, coriza e tosse. A febre é o sintoma mais importante e dura em torno de três dias.

A vacina influenza é uma das medidas de prevenção mais importantes para proteger contra a doença, além de contribuir na redução da circulação viral na população, bem como suas complicações e óbitos, especialmente nos indivíduos que apresentam fatores ou condições de risco.

Armas contra o vírus

Já foi comprovado que a máscara e a vacina resultaram na queda do número de pessoas com Covid-19 e na redução drástica no número de agravamentos, com redução das demandas de pessoas em leitos de UTI por conta da doença, com diminuição do número de mortos. A vacina funciona, tanto para a Covid-19 quanto para a Influenza.