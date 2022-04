Itabuna: Santa Casa busca apoio para cirurgia cardiopediatra

A Santa Casa de Misericórdia de Itabuna recebeu, na manhã desta terça-feira (5), a visita do deputado federal Jorge Solla (PT). Recepcionado pelo provedor Francisco Valdece e pela diretora técnica do HCMF, a médica Maria Carolina Reis, o político, que estava acompanhado por assessores, discutiu a implantação de projetos e busca de apoio para viabilizar a habilitação de novos serviços nos hospitais Manoel Novaes e Calixto Midlej Filho.

Um dos assuntos debatidos no encontro com o parlamentar foi a luta pela habilitação do serviço de cirurgia cardiopediatra no Hospital Materno-infantil Manoel Novaes. O provedor Francisco Valdece explicou ao deputado que a Santa Casa tem trabalhado muito para aumentar as especialidades e melhor atender à população do interior da Bahia. “Esse é um serviço essencial para pacientes com problemas relacionados ao coração, veias e artérias, mas que ainda, infelizmente, não ofertamos”, frisou.

Reforço contra câncer

Outro assunto tratado com Solla foi a necessidade de mais investimentos no serviço de oncologia da Santa Casa de Itabuna, referência no sul, baixo-sul e extremo-sul da Bahia. O provedor informou ao parlamentar baiano que uma das necessidades mais urgentes é aquisição de um novo acelerador linear para a Unidade de Radioterapia, onde mais de 90% dos atendimentos são feitos pelo SUS. “O deputado ficou sensibilizado e se comprometeu em nos ajudar nessas demandas”, informou o provedor.

Francisco Valdece destacou que o deputado tem sido um importante parceiro da Santa Casa. “A nossa SCMI estará sempre de portas abertas para receber pessoas, independente de partidos políticos, desde que elas possam ajudar a instituição a oferecer uma gama maior de serviços para a comunidade”, reforçou.