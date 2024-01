Itabuna: Santa Casa celebra 107 anos com palestra, “café” e missa

Fundada em 28 de janeiro de 1917 por um grupo de fazendeiros, comerciantes, religiosos e outras lideranças municipais, a Santa Casa de Misericórdia de Itabuna tornou-se uma das principais filantrópicas da Bahia. Para celebrar a data em que a população regional ganhou uma instituição referência na área de saúde, serão realizadas diversas ações no decorrer da próxima semana.

Uma das atividades da programação festiva é a palestra sobre LGPD & Saúde que será proferida por João Gonçalves, gestor em Saúde, advogado e CEO na HDPO e sócio-fundador da empresa Protegon. Na quinta-feira (25), a partir das 9h, no auditório do Calixto Midlej Filho, Gonçalves falará sobre o tema “Desafios e Boas Práticas na Implementação da LGPD na Gestão de Saúde”.

Organizado pela Gerência de Tecnologia da Informação da SCMI, o evento será destinado aos públicos interno e externo. O número de vagas será limitado para as pessoas que não trabalham na instituição. As inscrições poderão ser feitas, gratuitamente, até o dia 24, por meio de QR Code (Veja card). Será a oportunidade para tirar dúvidas sobre a Lei Geral de Proteção de Dados (13.709/2018).

A lei tem como objetivo proteger direitos, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Visa ainda a padronização de regulamentos e práticas para a proteção aos dados pessoais do cidadão.

A programação para celebrar os 107 de fundação da Santa Casa de Itabuna contará também com “Café com o provedor”, encontro em que os profissionais podem fazer sugestões, tirar dúvidas e reclamações diretamente com o provedor Francisco Valdece. Os encontros acontecerão nos dias 24, nos hospitais Calixto Midlej Filho e São Lucas; e no Manoel Novaes, dia 26.

Para o 28 de janeiro, dia da fundação da Santa Casa, está prevista a celebração de missa em Ação de Graças, na Capela do Hospital Manoel Novaes, a partir das 10h, com a participação do coral da instituição.

Um resumo da história

A fundação da Santa Casa foi definida no dia 4 de julho de 1916, quando 30 senhores da comunidade reuniram-se na casa do Monsenhor Moysés Gonçalves do Couto. Naquela data ficou definido que a instituição filantrópica seria responsável pela construção de um hospital e instalação de um cemitério.

No dia 28 de janeiro de 1917 foram empossados os primeiros irmãos eleitos da Santa Casa e o Monsenhor Moysés do Couto assumiu como primeiro provedor. Tempo depois, em 7 de setembro de 1922, foi inaugurado o então Hospital Santa Cruz e, três anos mais tarde, no dia 7 setembro de 1925, implantou-se o Cemitério Campo Santo.

Em 29 de junho de 1953 o Hospital Manoel Novaes foi incorporado ao patrimônio da instituição. Em 2022, a SCMI adquiriu o imóvel do Hospital São Lucas, no bairro São Antônio. No dia 28 julho de 2023 foi inaugurada a primeira etapa da unidade hospitalar, com 27 leitos para pacientes dos serviços de oncologia e hemodiálise.