Itabuna: Santa Casa divulga programação do “Outubro Rosa”

A Santa Casa de Misericórdia de Itabuna (SCMI) lança, na manhã de segunda-feira, (5), a edição 2020 do “Outubro Rosa”, campanha internacional de conscientização para o controle e prevenção do câncer de mama. A programação definida pelo grupo de eventos da instituição será aberta com uma apresentação musical na área externa do Centro de Radioterapia, no Hospital Manoel Novaes.

No segundo dia, na terça-feira (6), a partir das 9 horas, a apresentação musical será no Centro de Quimioterapia do Calixto Midlej Filho. No período da noite, a partir das 19 horas, no instagram da SCMI @santacasadeitabuna, haverá live com os médicos Luciano Peixoto (mastologista) e Fátima Trajano (ginecologista), com mediação do provedor da SCMI, Francisco Valdece.

Na quinta-feira (8) haverá distribuição de botons para pacientes e funcionários das unidades da Santa Casa. Já o dia 14, uma quarta-feira, será dedicado a orientações e exercícios com fisioterapeuta. A programação começa às 9h, no Centro de Radioterapia, às 10 horas, na Quimioterapia, e às 11 horas no Serviço Especializado em Engenharia de Segurança em Medicina do Trabalho (SESMT).

Estimativa de casos

No dia 26, no período da manhã, será realizado roda de conversa com equipe multidisciplinar, no Centro de Hemodiálise. Essa também será a programação dos dias 29 e 30, no turno da tarde. Durante todo o mês haverá exposição no HCMF e HMN, com imagens captadas pelas lentes do excelente fotógrafo Daniel Medina, com mulheres do Grupo Se Toque.

O Instituto Nacional do Câncer (INCA) estima que neste ano de 2020 sejam registrados 66.280 casos de câncer de mama. Isso significa que, de cada 100 mulheres, 62 podem ter a doença. Causado pela multiplicação desordenada de células da mama, o câncer de mama tem maior potencial de cura quando descoberto cedo.

Caso seja descoberto tardiamente, o tratamento pode incluir cirurgia, radioterapia, quimioterapia, hormonioterapia e terapia biológica (terapia alvo). De acordo com o INCA, no caso de a doença já possuir metástases (quando o câncer se espalhou para outros órgãos), o tratamento busca prolongar a sobrevida e melhorar a qualidade de vida.