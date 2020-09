Itabuna: Santa Casa retoma atividades para doação de córnea

A Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante (CIHDOTT) da Santa Casa de Misericórdia de Itabuna retornou, nesta semana, as ações para doação de córneas, que estavam suspensas há seis meses por causa de dificuldades em decorrência da pandemia do novo coronavírus. A volta das atividades está ocorrendo seguindo todos os protocolos de segurança.

De acordo com a coordenadora da CIHDOTT, a enfermeira Patrícia Betyar, a Santa Casa de Itabuna é a primeira instituição no interior da Bahia a retomar as ações para doação de córneas. A logística para o envio do material para o Banco de Olhos da Bahia, em Salvador, foi resolvida com a Viação Água Branca.

Patrícia Betyar destaca que seria quase impossível manter o processo de doação se não fosse um conjunto de fatores, principalmente, a parceria com doadores, familiares, a Viação Água Branca e o Banco de Olhos. “Quero agradecer a toda equipe da Águia Branca, na pessoa do gerente Gilmar de Abreu”.

Setembro Verde

A coordenadora da CIHDOTT afirma que esse retorno devolve a esperança das pessoas que estão em fila de espera para o transplante de córnea. Ela ressalta que a volta das atividades ocorre exatamente no meio da Campanha Setembro Verde, que é realizada anualmente com o objetivo de incentivar a doação de órgãos.

Com o “slogan Vida Sim”, a campanha prossegue até o dia 30 de setembro. Por causa da pandemia, a maioria das ações de sensibilização é promovida nas redes sociais da Santa Casa, Fundação Centro de Estudo Professor Edgar Santos (FUNCEPES), Banco de Olhos da Bahia e Central Estadual de Transplante.