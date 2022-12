Itabuna se despede de Ary Quadros Teixeira; velório no SAF

Está sendo velado no SAF, em Itabuna, o corpo do professor e funcionário aposentado do Banco do Brasil Ary Quadros Teixeira. Ele morreu na madrugada desta terça-feira (27), no Hospital Santa Isabel, em Salvador, onde estava internado havia 15 dias, lutando contra complicações no pulmão.

Completaria 78 anos no dia 1º de fevereiro de 2023 e se despede em Itabuna, onde construiu uma trajetória que une riqueza intelectual com extrema serenidade. Convidado para inúmeras palestras sobre oratória ou espiritualidade, tornou-se uma referência no município.

O educador, que cursou Direito e Letras, também foi professor na Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc), era líder no Grupo Espírita Casa de Guará e um dos membros da Academia de Letras de Itabuna (Alita), onde os confrades e confreiras exaltam as inúmeras qualidades que ficarão na memória de todos.

O presidente da entidade, Wilson Caitano, encaminhou nota em que se solidariza com familiares e cita Chico Xavier: “a morte é a mudança de data sem a mudança essencial na pessoa”. Já o escritor Cyro de Mattos, presidente de honra da Alita, acrescentou: “um homem decente e simples, de bom coração. Seja recebido pelo Deus do amor, para seu descanso eterno”.

Um clima de emoção toma conta, sobretudo, da Casa de Guará. A professora Larisse Andrade, por exemplo, publicou no Instagram: “Agradeço por tudo que fez aqui; vai continuar iluminando a gente ‘do lado de lá’, pois com o senhor aprendi que a alma é imortal”.

Saudoso, o professor deixa viúva, Carmélia Amorim Teixeira, e órfãos os filhos Inaiá Teixeira (cardiologista), Pery Teixeira (dentista) e Katiana Amorim (delegada).

O horário do sepultamento ainda não foi divulgado.