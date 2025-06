Itabuna se despede de Dona Lúcia Azevedo, uma das moradoras mais antigas da cidade

Faleceu na sexta-feira (7), em Salvador, aos 81 anos, Dona Lúcia Regina Oliveira de Azevedo, por causas naturais. Natural de Ubaitaba, ela foi uma das moradoras mais antigas de Itabuna, onde viveu por muitos anos no bairro Vila Zara.

Dona Lúcia era viúva de Raimundo Daltro, empresário do ramo frigorífico e pequeno produtor rural em Itabuna, já falecido.

Ela era sogra de Wenceslau Júnior, ex-vice-prefeito de Itabuna e atual Superintendente de Economia Solidária do Governo da Bahia.

Dona Lúcia deixa duas filhas: Márcia Rosely Oliveira de Azevedo, servidora pública, e a médica Darluce Oliveira de Azevedo, além de dois netos, Augusto Daltro e Clarisse Rego.

O velório está sendo realizado no SAF, localizado na Avenida Juca Leão, nº 272, no Centro de Itabuna. O sepultamento ocorrerá às 14h, no Cemitério do Campo Santo.