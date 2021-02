Itabuna: Secretaria de Promoção Social atende a reivindicações de Conselho Tutelar

A valorização dos conselheiros tutelares de Itabuna, por meio de um projeto de lei a ser enviado à Câmara de Vereadores, propondo um reajuste salarial para os agentes; restruturação total da sede do Conselho Tutelar. Estes foram dois dos principais pontos acordados na tarde desta terça-feira (02), entre a Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza e representantes da categoria. A reunião, realizada na sede da Secretaria, foi coordenada pela titular da pasta, Andrea Castro.

Durante o encontro, a secretária esteve acompanhada do procurador municipal Cláudio Soares, e do diretor administrativo financeiro da Secretaria, Bruno Bagdede. O encontro contou com a presença dos conselheiros Joelma Gonçalves, coordenadora do Conselho I; Itamar Santos-“Zezé”, coordenador do Conselho II; Givanildo Ferreira, Rosa Sousa e Joabe Andrade.

“A atual gestão municipal reconhece a importância do papel social que o Conselho Tutelar desempenha na sociedade itabunense. Nós, da Secretaria, destacamos a luta e os desafios que os atuais dez conselheiros tutelares enfrentam diuturnamente”, afirmou Andrea Castro. A secretária garantiu que “as horas-extras, referentes ao mês de janeiro, serão pagas até a próxima quinta-feira”. O pagamento será mantido até dezembro deste ano.

Busca de soluções

Nos meses de novembro e dezembro de 2020, os conselheiros tutelares de Itabuna ficaram com os salários atrasados. Mas, na atual gestão do prefeito Augusto Castro receberam pagamento com o auxílio periculosidade e sem o adicional noturno, por conta de um acordo com a gestão anterior. Na última segunda-feira (1º), eles paralisaram parcialmente o atendimento in loco, reivindicando reajuste salarial e melhores condições de trabalho.

“Logo que tomei conhecimento da paralisação, eu iniciei, na manhã desta terça-feira a busca de informações, junto aos assessores da Secretaria, sobre a situação funcional dos conselheiros. Também, convoquei esta reunião com representantes do Conselho Tutelar. O nosso objetivo foi solucionar, o mais breve possível, a situação para que eles possam desempenhar de maneira eficaz as ações do Conselho”, afirmou Andrea Castro.