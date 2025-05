Itabuna sedia “Encontro Alvorecer Brasilidades”, com exposição e intensa programação cultural

Tem início às 18h desta sexta-feira (16), no Centro de Cultura Adonias Filho, em Itabuna, o Encontro Alvorecer Brasilidades, que será realizado em conjunto com a exposição Patrimônio Cultural de Itabuna: A Triste Trajetória dos Seus Bens Imóveis. Promovido pelo Centro Cultural Teosópolis (CCT), pela Academia de Letras de Itabuna (Alita) e pelo Movimento Cultural Alvorecer, o evento reunirá diversas expressões artísticas, culturais e literárias até o sábado (17).

A programação será aberta com a exposição organizada pelo Centro de Memória Teosópolis, no foyer do espaço cultural. O público também poderá visitar uma mostra de livros de autores regionais como Albione Souza, Aldo Bastos, Brujasulbaiana, Daniel Thame, Elisa Oliveira, Franklin Costa, Lisdeille Nobre, Luh Oliveira, Maria Rita Prudente, Mônica Ralile, Otoniel Neves, Rita Lyrio, Ruy do Carmo Póvoas e Valter Moraes.

Além disso, o evento contará com feira de artesanato, espaço gastronômico com participação de Vovô Maria e alunos da Associação Fraternal de Itabuna (AFI), e atividades infantis conduzidas por Juliana Nunes e Maria Rita. A economia criativa estará representada pelo Cesol e pela Chocosol, com destaque para produtos locais e solidários.

A música ficará por conta de apresentações de voz e violão com Amandona e Roberto Mendes. Ainda na sexta, acontece a primeira mesa de debates, com o tema Brasilidades Poéticas: poesia e imaginário no Brasil contemporâneo, com Ruy do Carmo Póvoas, Tica Simões e Zélia Possidônio, sob mediação de Carmen Camuso. Haverá também uma homenagem especial ao escritor Ruy Póvoas.

Programação de sábado inclui arte, debates e cinema

A programação segue no sábado (17), das 8h às 12h, com apresentações artísticas de Amandona, Bia Reis, Davi Chaussê, Franklin Costa, Gabriel Xavier, Gideon Rosa, Igor Buguelo, Ize Duque, Larissa Profeta, Luadson Sales, Lucia Ramos, Manzuá, Marcelo Ganem, Maria Soledade e Ronara Criola.

A agenda do dia inclui a exibição do projeto Cine Negro em Foco, uma performance de abertura com Eufra Modesto, além da segunda mesa de debates, intitulada Diálogo Alvorecer Brasilidades: cultura popular e encontro de saberes. Participam Alba Cristina (Yá Darabi), Helenna Castro, Roberto Mendes e Mither Amorim, com mediação de Rafael Gama.

O público também poderá apreciar uma exposição de artes plásticas com obras de Ana Karina, Carlos Santal e Conceição Portela.

Livro e show encerram o Encontro

Durante o evento, será lançado o livro Abiá, de Rafael Gama, publicado pela Editora Via Litterarum. O encerramento será marcado por um show especial do cantor e compositor Roberto Mendes.

O Encontro Alvorecer Brasilidades contará com a presença de representantes das Academias de Letras de Itabuna e Ilhéus, da Academia de Artes e Letras, das editoras Editus, Tertúlias e Via Litterarum, além dos coletivos Movimento Cultural Renascer, Consulta Popular e Perifa na Lista.

O evento conta com apoio do SAF, Rede Bahia (TV Santa Cruz), Morena FM, Wenceslau Júnior, Cesol, Cantina D’Itália, Óticas Carol, Davidson Brito, Centro de Cultura Adonias Filho e Governo da Bahia.