Itabuna sediará  edição do Programa Bahia no Clima  

O programa Bahia no Clima, iniciativa particular que tem o apoio do Governo do Estado através da BahiaGás e parceria da Prefeitura de Itabuna, realizará na próxima quinta-feira, 6, às 9 horas, no auditório da Secretaria Municipal de Planejamento, mais um ciclo de debates, sendo que desta vez com base na temática “Preparando Itabuna para as mudanças climáticas”.

A proposta do Seminário é encontrar caminhos de adaptação para as mudanças climáticas que ocorrerão, além de um plano para mitigar os efeitos do aquecimento global. Entre os planos está o pagamento de serviços ambientais (PSA). O coordenador geral do programa Bahia no Clima, o ambientalista Virgílio Machado, que é pesquisador do Instituto Nacional de Ciência, Tecnologia e Estudos Inter e Transdisciplinares em Ecologia e Evolução, frisa que as mudanças climáticas vêm ocorrendo de forma global e que por isso é preciso estar preparado.

“O Nordeste é a região do Brasil mais vulnerável e que já enfrenta muitos desafios, entre eles, a escassez de chuva”, destaca Virgílio Machado. Ele ainda acrescenta ressaltando que a Bahia tem a maior Costa do Brasil, e que a elevação do nível do mar impacta na infraestrutura do estado. “Em todo nosso território há risco de desertificação, com perdas de áreas” alerta Virgílio.

Em Itabuna a ação é coordenada pela Secretaria Municipal de Planejamento, com a participação da Defesa Civil e da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. “As mudanças no clima, afetam diretamente as plantações, e por consequência a vida humana”, completa o secretário de Agricultura, Moacir Smith, que vai abrir o evento com o tópico “Preparando Itabuna para as Mudanças Climáticas”.

Após as palestras, a temática será debatida por professores e alunos da Universidade Federal do Sul da Bahia e representantes do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Itabuna. Na Bahia, este programa contempla 10 municípios. A participação é aberta ao público, com inscrições no link: https:// forms.gle/ KsPYZdGB6XwcNd7.