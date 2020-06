Itabuna segue com aplicação de 20 mil testes rápidos para Covid-19

A Secretaria Municipal de Saúde prossegue com a aplicação de 20 mil testes rápidos para detecção da Covid-19 na população do município. Com recursos do Ministério da Saúde, tais testes custaram R$ 1.800.000,00 e foram licitados em maio.

Ainda como estratégia definida pela equipe técnica da Secretaria de Saúde, ocorrem testagens nos bairros com o maior número de casos positivos, como ocorreu no último dia 03 de junho, no bairro de Fátima. Na sequência, ainda serão utilizados em drive thru, barreiras sanitárias, condomínios populares, feiras livres, ações itinerantes etc.

“Com o serviço de testagem em um maior número possível de pessoas, iremos traçar estratégias, a exemplo de matriz de risco, para conter a disseminação da doença”, comentou o secretário Uildson Nascimento.

Também conforme aquela secretaria, já começou a distribuição dos testes rápidos para as unidades de saúde.

Testes já realizados

Até o dia 02 de junho, a Secretaria de Saúde já realizou 7.951 testes para detecção da Covid-19. Deste total, 5.851 foram na modalidade “teste rápido” e 2.100 na modalidade PCR – técnica mais específica, que consiste na coleta de secreções do nariz e garganta, permitindo detectar o vírus com alta precisão nos primeiros dias dos sintomas.

Foram testados profissionais de segurança (3.360), de Saúde (962), servidores municipais (385); presídio (100); pessoas monitoradas e suspeitas (584), abrigos (390), dentre outros.

Desde do primeiro caso confirmado no município (19), o município vem adotando a política de testagem em maior número de pessoas possíveis, por entender que essa é uma das melhores maneiras de combate à doença, além do isolamento e distanciamento social.

O Secretário de Saúde, Uildson Nascimento, informou que nesta segunda-feira (08) o município receberá 3 mil swabs (teste com uma espécie de cotonete, que colhe secreção nasal e saliva) – de um total de 30 mil licitados. “Decidimos adquirir os swabs, tendo em vista a grande demanda que a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia tem para atender e a urgência que temos para receber os kits para testagem”, concluiu.