Itabuna segue invicto na Série D do Brasileirão

O Itabuna disputa o Brasileirão, Série D, com um elenco formado com a base do Vitória. O negócio deu certo, pois até agora, o time não decepcionou. Pelo contrário, vai muito bem, pois ainda não perdeu. Em cinco jogos disputados, com mando de campo em Salvador, o Dragão do Sul ganhou dois e empatou três.

Um desses empates ocorreu na rodada deste sábado, 25, no Barradão, em Salvador, onde não saiu do 0 a 0 com o Nova Iguaçu. Com o resultado, o time itabunense deixou a liderança do campeonato. Caiu para o segundo lugar, em seu grupo, com nove pontos.

O primeiro colocado, com apenas um ponto a mais, é o Serra do Espírito Santo, com quem o Dragão do Sul vai jogar na próxima rodada. É a oportunidade, portanto, do time retomar a primeira colocação e seguir invicto com todas as chances de classificação.