Itabuna segue na liderança do Campeonato Baiano

O Bahia perdeu de 1 a 0 pra a Jacobinense na noite de ontem, 25, e desperdiçou a oportunidade de assumir a liderança do Campeonato Baiano. Assim, o topo da tabela de classificação permanece com o Itabuna.

Os dois times, cada com três vitórias e um empate, estão com nove pontos. O Itabuna, porém, supera o tricolor no saldo de gols. Tem um a mais do que o concorrente.

No próximo sábado, o Dragão do Sul pega a Jacuipense, às 16 horas, em Riachão do Jacuípe. Se vencer, tem a chance de permanecer na liderança da competição e de ficar bem perto da próxima fase.