Itabuna: Shopping chama atenção com árvore para descarte de embalagens

Desde 1º de junho, quem passar pelos corredores do Shopping Jequitibá vai se deparar com uma árvore, rodeada de embalagens de cosméticos vazias e com um cartaz que faz um convite: “Vamos juntos mudar o meio ambiente?”.

A ação, iniciativa do Boticário Itabuna na cidade, tem o objetivo de incentivar a reciclagem e o descarte consciente deste tipo de resíduo. Até o dia 05 de junho, essa árvore servirá como um ponto de arrecadação do Boti Recicla, programa de logística reversa da marca que recolhe embalagens vazias de qualquer marca de cosméticos e destina todo o material coletado a cooperativas homologadas, para o descarte adequado. Para incentivar os clientes, a marca também está dando R$15 de desconto, em compras a partir de R$150, para quem levar a partir de 03 embalagens.

A Árvore do Boti Recicla faz parte da intensa programação do Shopping Jequitibá para a Semana do Meio Ambiente, que conta também com a parceria da CVR Costa do Cacau, Escola Geórgia e Prefeitura de Itabuna.