Itabuna: Shopping Jequitibá faz parceria com V4 Company

O Shopping Jequitibá, em Itabuna, visando profissionalizar ainda mais o Marketplace, sua plataforma de compras online, fechou uma parceria com a consultoria da V4 Company, uma das maiores empresas de marketing de internet da América Latina.

Com mais de R$24 milhões por ano investidos em Marketing Digital, a V4 possui mais de mil projetos, incluindo grandes marcas como Spotify, Melissa, Ortobom, dentre tantas outras que buscam alavancar suas vendas no meio digital.

Empresa certificada pela Google Analytics e Facebook, há oito anos eles validam com sucesso o método V4, composto por quatro pilares: tráfego, engajamento, conversão e retenção.

De acordo com Leidiane Maria da Silva, gerente Controller do Shopping e gestora do projeto Omni Channel- Marketplace “nossa proposta é fortalecer esse novo canal de vendas online, trazendo para nosso time um das maiores empresas do Brasil com expertise em venda digital”.

“Vamos atuar de forma intensa para fazer com que o marketplace do Jequitibá faça parte do dia a dia das pessoas e esteja a um clique da conveniência do cliente”, diz.

O Marketplace é uma plataforma colaborativa virtual, Busines to Consumer. Através dessa plataforma, vendedores e compradores realizam transações comerciais on-line no momento da sua conveniência, ultrapassando as barreiras da estrutura físicas e de horários de funcionamento das empresas.

Com o Marketplace, os clientes poderão adquirir produtos de maneira digital 24 horas por dia, 7 dias da semana através do site www.jequitibaonline.com.br .

O serviço já está disponível para Itabuna e em breve para todo o Sul da Bahia