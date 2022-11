Itabuna tem 56 vagas de emprego nesta segunda; com ou sem experiência

Quem começa a semana disposto a dar adeus ao fantasma do desemprego pode procurar a unidade do SineBahia em Itabuna, no andar superior do Shopping Jequitibá. O funcionamento do SineBahia é das 7 às 16 horas e foram anunciadas 56 vagas para esta segunda-feira (21).

Embora a maioria dos cargos exija experiência mínima de seis meses, para tentar uma vaga para vendedor porta a porta não é preciso essa comprovação. Mas fica claro que é a experiência com vendas é um diferencial, hein? Há duas vagas e o salário é de R$ 1.320,00.

Se você tem o mínimo de 18 anos, há 10 vagas para operador de telemarketing ativo e também não exige experiência, hein? Da mesma forma, são duas oportunidades e a remuneração é de R$ 1.320,00.

Toda mulher (ou homem vaidoso) precisa de uma manicure, não é? Pois! Há oito vagas disponíveis para esta profissão, sendo seis para especialista em nail design.

Entre motorista e auxiliar entregador de bebidas, há sete vagas. Para quem é técnico de refrigeração, são cinco as oportunidades de emprego.

Técnico em enfermagem do trabalho, cargo com uma vaga, exige conhecimentos básicos em informática, além da formação técnica na área. Há, ainda, cargo que exige disponibilidade para viajar, como técnico em impressora e multifuncionais.

Documentação necessária

Carteira de Trabalho física ou digital; RG; CPF; comprovantes de residência e escolaridade, além das especificidades das vagas e comprovações diversas para o trabalho – se assim o candidato desejar (CNH, certificados, cursos, declarações etc).

Veja, a seguir, a relação de empregos e vagas disponíveis.

OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO DE VENDAS (PCD)

EXCLUSIVA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

Ensino Médio Completo

Não Exige Experiência

01 VAGA

MANICURE NAIL DESIGN

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses com nail design para alongamentos em gel

06 VAGAS

MANICURE

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses com manicure simples

02 VAGAS

RECEPCIONISTA ATENDENTE

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

01 VAGA

AUXILIAR CONTÁBIL

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

01 VAGA

ASSISTENTE TÉCNICO DE INFORMÁTICA

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na área

01 VAGA

MOTORISTA ENTREGADOR

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

Possuir CNH ‘A/D’

04 VAGAS

AUXILIAR OPERACIONAL DE LOGÍSTICA

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

03 VAGAS

AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA

Ensino Fundamental Completo

Experiência mínima de 06 meses na área

Disponibilidade para viajar

02 VAGAS

REPOSITOR DE MERCADORIA

Ensino Fundamental Completo

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

01 VAGA

PADEIRO

Ensino Fundamental Completo

Experiência mínima de 06 meses na área

01 VAGA

OPERADOR DE MÁQUINA COSTAL (MÁQUINAS AGRÍCOLAS)

Ensino Fundamental Completo

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

Ter disponibilidade de trabalho residir em Itabuna

02 VAGAS

TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO TRABALHO

Curso Técnico de Enfermagem do Trabalho

Conhecimentos básicos de informática

Residir em Itabuna

01 VAGA

TÉCNICO EM MANUTENÇÃO ELETRÔNICA

Ensino Médio Completo

Conhecimento básico em rede e em informática

Conhecimentos em sistemas de alarme, câmeras e cerca elétrica

Possuir “A e B”

01 VAGA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

Experiência com Rotinas de Departamento Pessoal e notas fiscais

01 VAGA

MOTORISTA ENTREGADOR DE BEBIDAS

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na área

Possuir CNH ‘A/D’

04 VAGAS

AUXILIAR ENTREGADOR DE BEBIDAS

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na área

03 VAGAS

OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO

Ensino Médio Completo

Não Exige Experiência

10 VAGAS

RECEPCIONISTA DE HOTEL

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na área

Possuir conhecimento em inglês

01 VAGA

COZINHEIRO GERAL

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na área

01 VAGA

MECÂNICO MONTADOR

Diferencial Curso Técnico em Mecânico

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

Conhecimento em manutenção de equipamentos industriais troca de rolamentos, eixo, montagem, regulagem, ajuste de polias, lubrificação de motores

01 VAGA

VENDEDOR PORTA A PORTA

Ensino Médio Completo

Acima de 18 anos

Não exige experiência

Diferencial experiência com vendas

Salário R$ 1.320,00

02 VAGAS

TÉCNICO DE IMPRESSORA E MULTIFUNCIONAIS I

Curso Técnico em Eletrônica Eletromecânica ou Informática

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

Possuir CNH ‘B’

Necessário ter carro próprio

Necessário ter disponibilidade para viajar

Trabalho externo

01 VAGA

TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO

Curso Técnico em Ar Condicionado

Experiência mínima de 06 meses na área

Habilidade com refrigeradores, lavadoras, micro-ondas, bebedouros

Residir em Itabuna

05 VAGAS