Itabuna tem 63 vagas de emprego e 5 de estágio para esta sexta

O SineBahia divulgou as vagas disponíveis para esta sexta-feira, dia 14 de outubro. Das 68 vagas disponíveis, são 63 de emprego (uma é para pessoa com deficiência) e cinco são de estágio. Se alguma oportunidade se encaixa no seu perfil, pode procurar a unidade, no Shopping Jequitibá. O atendimento, por ordem de chegada, é das 7 às 16 horas.

As vagas são para pessoas com os mais variados níveis de escolaridade ou até mesmo algumas não trazem exigência de patamar de estudos, desde que desempenhem a profissão ali buscada. Há funções para nível médio, técnico e superior, sendo as maiores ofertas para Auxiliar operacional (6), Operador de telemarketing (5), Técnico em refrigeração (5) e Desenvolvedor de internet (6).

Os documentos exigidos são os seguintes: Carteira de Trabalho física ou digital; RG; CPF; comprovantes de residência e escolaridade, além das especificidades das vagas e comprovações diversas para o trabalho – se assim o candidato desejar (CNH, certificados, cursos, declarações etc).

OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO DE VENDAS (PCD)

EXCLUSIVA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

Ensino Médio Completo

Não Exige Experiência

01 VAGA

ADMINISTRADOR DE MARKETING (ESTÁGIO)

Cursando Superior a partir do 5º semestre em Marketing

Auxiliar nas atividades administrativas

Possuir domínio de Excel intermediário

Necessário residir em Itabuna – BA

01 VAGA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (ESTÁGIO)

Cursando Superior em ADMINISTRAÇÃO ou áreas afins

Auxiliar nas atividades administrativas

Possuir domínio de Excel intermediário

Necessário residir em Itabuna – BA

01 VAGA

TÉCNICO DE TI (ESTÁGIO)

Cursando Superior a partir do 5º semestre em Ciências da Computação, Informática ou áreas afins

Possuir domínio de Excel intermediário

Necessário residir em Itabuna – BA

01 VAGA

ENGENHARIA CIVIL (ESTÁGIO)

Cursando Superior a partir do 5º semestre em Engenharia Civil

Possuir domínio de Excel intermediário

Necessário residir em Itabuna – BA

01 VAGA

ENGENHARIA ELÉTRICA (ESTÁGIO)

Cursando Superior a partir do 5º semestre em Engenharia Elétrica

Possuir domínio de Excel intermediário

Necessário residir em Itabuna – BA

01 VAGA

RECEPCIONISTA DE HOTEL

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na área

Possuir conhecimento em inglês

01 VAGA

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Ensino Fundamental Incompleto

Experiência mínima de 06 meses com carga e descarga

Disponibilidade de horário, escala 5×1

Trabalhar com pesos de até 25kg

02 VAGAS

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Ensino Fundamental Completo

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

01 VAGA

VIGIA

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

01 VAGA

ATENDENTE

Ensino Médio Completo

Disponibilidade de horários

Imprescindível ter CNH “A e B”

Conhecimentos em informática

01 VAGA

AUXILIAR TÉCNICO

Ensino Médio Completo

Conhecimento básico em rede e em informática,

Conhecimentos em sistemas de alarme, câmeras e cerca elétrica

Possuir “A e B”

01 VAGA

OPERADOR DE MÁQUINA COSTAL

Ensino Fundamental Completo

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

Ter disponibilidade de trabalho residir em Itabuna

02 VAGAS

AUXILIAR OPERACIONAL (AUXILIAR DE CARGA E DESCARGA)

Ensino Médio Completo

Não exige experiência

Diferencial se tiver experiência na área de logística

06 VAGAS

ASSISTENTE OPERACIONAL ADMINISTRATIVO

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

Experiência administrativa na área de atuação e no segmento de courier, logística ou transportadora

Conhecimento em pacote Office intermediário

02 VAGAS

ENCARREGADO OPERACIONAL DE LOGÍSTICA

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

Experiência na área de logística e com liderança de equipe

Conhecimento intermediário em sistemas de transportes e logística

Possuir CNH ‘B’

01 VAGA

ASSISTENTE DE MÍDIA SOCIAL

Ensino Médio Completo

Diferencial possuir curso superior em Publicidade e Propaganda

Experiência mínima de 06 meses na função

Experiência com redes sociais

01 VAGA

FATURISTA

Ensino Médio Completo

Diferencia possuir curso superior em Administração ou áreas afins

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

COZINHEIRO GERAL

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na área

01 VAGA

ATENDENTE BALCONISTA

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na área com atendimento ao público

Disponibilidade total de horários, principalmente noturno

01 VAGA

PORTEIRO REMOTO

Ensino Médio Completo

Experiência com serviço de monitoramento remoto

02 VAGAS

SOLDADOR

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

Experiência com TIG e MIG

Atuar no corte de peças metálicas, solda em aço carbono e aço inox, furos, chapas e equipamentos, utilizando processos de soldagem e corte

01 VAGA

MECÂNICO MONTADOR

Diferencial Curso Técnico em Mecânico

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

Conhecimentos em manutenção de equipamentos industriais troca de rolamentos, eixo, montagem, regulagem, ajuste de polias, lubrificação de motores

01 VAGA

COMPRADOR

Ensino Técnico ou Superior na área de Construção Civil

Experiência mínima de 06 meses na área

Conhecimento intermediário com pacote Office

Conhecimento de software de gestão de compras

Conhecimento de processos e etapas de obra civil

01 VAGA

ENGENHEIRO CIVIL

Ensino Superior na área de Construção Civil

Experiência mínima de 06 meses em obra civil

Conhecimento avançado em Excel

Disponibilidade para viagem

Possuir CNH ‘B’

01 VAGA

ANALISTA DE SUPRIMENTOS

Técnico ou Superior na área de Construção Civil

Experiência na função

Conhecimento de software de gestão de compras

Conhecimento intermediário com pacote Office

01 VAGA

OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO

Ensino Médio Completo

Não exige experiência

05 VAGAS

OPERADOR DE GUINDALTO

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

01 VAGA

GERENTE DE SUPERMERCADO

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

Experiência com gerenciamento de pessoas, gestão de estoque e programação de compras

Possuir CNH ‘AB’

01 VAGA

DIRETOR COMERCIAL

Superior Completo em Economia, Administração ou áreas afins

Possuir pacote Office de Excel intermediário

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

Necessário residir em Itabuna – BA

Possuir CNH “B”

01 VAGA

COORDENADOR ADMINISTRATIVO

Superior Completo em Administração ou áreas afins

Possuir pacote Office de Excel intermediário

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

Necessário residir em Itabuna – BA

01 VAGA

GERENTE DE FROTA (E LOGÍSTICA DE TRANSPORTES)

Superior Completo em Logística ou áreas afins

Possuir pacote Office de Excel intermediário

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

Necessário residir em Itabuna – BA

Possuir CNH “AB”

01 VAGA

GARÇOM

Ensino Médio Completo

Disponibilidade de horários

Residir em Itabuna

01 VAGA

AUXILIAR DE COZINHA

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na área

Disponibilidade de horários

Residir em Itabuna

01 VAGA

AUXILIAR DE CARGA E DESCARGA

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na área

Disponibilidade de horários

Residir em Itabuna

01 VAGA

VENDEDOR PORTA A PORTA

Ensino Médio Completo

Acima de 18 anos

Não exige experiência

Diferencial experiência com vendas

Salário R$ 1.320,00

02 VAGAS

TÉCNICO DE IMPRESSORA E MULTIFUNCIONAIS I

Curso Técnico em Eletrônica Eletromecânica ou Informática

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

Possuir CNH ‘B’

Necessário ter carro próprio

Necessário ter disponibilidade para viajar

Trabalho externo

01 VAGA

ENTREGADOR DE GÁS COZINHA

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na área

Imprescindível possuir atividade remunerada na CNH

Possuir curso MOPP

Possuir CNH ‘ A OU AB’

01 VAGA

COSTUREIRA/ALFAIATE

Não exige escolaridade

Experiência mínima de 03 meses na CTPS

01 VAGA

DESENVOLVEDOR DE INTERNET

Ensino Superior ou Técnico Completo

Não Exige Experiência

Possuir Inglês Básico

06 VAGAS

TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO

Curso Técnico em Ar Condicionado

Experiência mínima de 06 meses na área

Habilidade com refrigeradores, lavadoras, microondas, bebedouros

Residir em Itabuna

05 VAGAS

PROGRAMADOR DE COMPUTADOR OU ANALISTA DESENVOLVEDOR

Ensino Superior Completo em Tecnologia da informação, Análise de Sistemas,

Processamento de dados ou áreas afins

Domínio de linguagem C#, NET e NET Core

Domínio no desenvolvimento de plataformas WEB

Necessário ter experiência com Desenvolvimento de Programas de computador

Experiência mínima de 06 meses na função

04 VAGAS