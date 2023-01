Itabuna tem 82 vagas de emprego para terça-feira

Quem está na batalha em busca de emprego tem novas oportunidades apresentadas na unidade do SineBahia em Itabuna. São 82 vagas para níveis fundamental, médio, técnico e superior. Do total, há 50 oportunidades para trabalho em Home Office como Operador de Telemarketing.

O Sine fica no andar superior do Shopping Jequitibá e o funcionamento é a partir das 7 horas da manhã. A distribuição de senhas vai de acordo com a ordem de chegada e disponibilidade de atendimento.

Os candidatos devem levar os seguintes documentos: Carteira de Trabalho física ou digital; RG; CPF; comprovantes de residência e escolaridade, obrigatório o uso de máscara e cartão de vacinação contra o Coronavírus , além das especificidades das vagas e comprovações diversas para o trabalho – se assim o candidato desejar (CNH, certificados, cursos, declarações etc).

A seguir, as vagas disponíveis.

OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO DE VENDAS (PCD)

EXCLUSIVA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

Ensino Médio Completo

Não Exige Experiência

01 VAGA

AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO (PCD)

EXCLUSIVA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

Ensino Médio Completo

Não Exige Experiência

01 VAGA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Ensino Médio Completo

Diferencial Curso Técnico em Administração

Experiência mínima de 06 meses na área

Experiência com Excel

01 VAGA

PORTEIRO

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na área

01 VAGA

RECEPCIONISTA DE HOTEL

Ensino Médio Completo

Possuir experiência em atendimento e em vendas

Experiência mínima de 06 meses na área

01 VAGA

REPRESENTANTE TÉCNICO DE VENDAS

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

Possuir disponibilidade para viajar

Possuir veículo próprio

CNH “A/B”

01 VAGA

INSTALADOR DE PAINEL DE ENERGIA SOLAR

Diferencial Curso de Instalação de Sistemas Fotovoltaicos

Experiência na área

01 VAGA

ADMINISTRADOR FINANCEIRO

Possuir ensino superior em Administração, economia ou áreas afins

Possuir experiência na área

Excel intermediário

Atuar como cobranças e lançamentos no sistema de contas

01 VAGA

VENDEDOR

Ensino Médio Completo

Ter experiência na área

01 VAGA

MÊCANICO

Ensino Fundamental Completo

Conhecimento em Mecânica linha leve ou pesada

Experiência na área

Possuir disponibilidade de horário

01 VAGA

OPERADOR DE RÁDIO

Superior Completo ou cursando Recursos Humanos ou áreas afins

Experiência com liderança, gestão e pessoas, elaboração de projetos etc

Residir em Itabuna

01 VAGA

MOTORISTA DE ENTREGA

Ensino Médio Completo

Possuir experiência na área

Residir em Itabuna

CNH “D”

01 VAGA

AÇOUGUEIRO

Ensino Médio Completo

Possuir experiência na área

01 VAGA

CONSULTOR EMPRESARIAL

Curso Superior Incompleto em Administração, Recursos Humanos, Marketing, Gestão Comercial ou áreas afins

Pós – graduação em Gestão de Negócios ou áreas afins

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

Atuar como palestrante, consultoria e instrutória, recrutamentos e etc.

Disponibilidade para viajar

CNH “B”

06 VAGAS

ANALISTA FINANCEIRO

Curso Superior Incompleto em Administração, Ciências contábeis ou Economia

Experiência mínima de 06 meses

01 VAGA

OPERADOR DE EMPILHADEIRA

Ensino Fundamental Completo

Experiência mínima de 03 meses na CTPS

01 VAGA

GARÇOM

Ensino Médio Completo

Não Exige Experiência

01 VAGA

OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO

Ensino Médio Completo

Não Exige Experiência

01 VAGA

OPERADOR DE TELEMARKETING HOME OFFICE

Ensino Médio Completo

Não Exige Experiência

Necessário possuir computador de mesa/notebook, headset e webcam

50 VAGAS

FUNILEIRO DE AUTOMÓVEIS

Ensino Fundamental Completo

Experiência mínima de 03 meses na CTPS

01 VAGA

PINTOR DE AUTOMÓVEIS

Ensino Fundamental Completo

Experiência mínima de 03 meses na CTPS

01 VAGA

PINTOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS

Ensino Fundamental Completo

Experiência mínima de 03 meses na CTPS

01 VAGA

TRABALHADOR RURAL

Ensino Fundamental Completo

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

01 VAGA

TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO

Curso Técnico em Ar Condicionado

Experiência mínima de 06 meses na área

Habilidade com refrigeradores, lavadoras, microondas, bebedouros

Residir em Itabuna

05 VAGAS