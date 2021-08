Itabuna tem drive-thru para vacinação de pessoas com 22 anos neste sábado

Pessoas acima de 22 anos de idade serão vacinadas contra a Covid-19, em Itabuna, neste sábado (14), durante drive-thru no Teatro Candinha Doria, a partir das 10 horas. A imunização em primeira dose vai até as 14 horas, ou até que acabem as fichas/senhas. Serão disponibilizadas 500 senhas a serem distribuídas na fila por ordem de chegada.

A documentação exigida é a Carteira de Identidade (RG), CPF ou Cartão SUS e comprovante nominal de residência. É preciso atenção à comprovação, pois, o documento comprobatório deve estar no nome da pessoa que será vacinada. Serão aceitos quaisquer contas de consumo de energia, água, boletos de pagamento, faturas de cartão de crédito, etc.

Segundo a Secretaria de Saúde, a modalidade drive-thru tem sido aplicada para a vacinação em Itabuna, pois garante mais agilidade, otimização, organização e proteção, visto que cada pessoa ou família fica em seu próprio veículo durante o ato da imunização.