Itabuna tem jogo decisivo hoje em Feira de Santana

O Itabuna enfrenta neste domingo, às 18h30, o Bahia de Feira, fora de casa, pela penúltima rodada do Campeonato Baiano. O time vai tentar acabar com uma sequência de quatro jogos sem vencer.

Apesar dessa queda de qualidade, o Dragão do Sul está no G-4 desde o início do campeonato. Porém, tem que ganhar hoje para entrar na última rodada, contra o Bahia de Salvador, dependendo apenas de si para se classificar.

Se não conseguir passar pelo Bahia de Feira, o Itabuna, com 12 pontos, correu o risco de ser ultrapassado pelo Vitória, que pega a Jacuipense, também neste domingo, e pode chegar a 13 pontos. Os dois jogos serão transmitidos pela TVE.