Itabuna tem média de 18 candidatos para cada vaga de vereador

A exemplo de eleições anteriores, a disputa por vagas na cobiçada Câmara de Itabuna segue pra lá de concorrida.

Segundo o TSE (Tribunal Superior Eleitoral), há 373 candidatos aptos a assumir uma das 21 cadeiras disponíveis no Legislativo.

Fazendo uma conta simples, chega-se à média de 18 candidatos para cada vaga. Uau!

Entre as características históricas do eleitorado local está o baixo número de reeleitos no Legislativo.

No atual mandato, por exemplo, permaneceram apenas quatro edis oriundos do período anterior.

Cidadão comenta cenário

Um movimento que chamou a atenção na campanha foi uma espécie de sabatina realizada semanalmente, nas imediações da praça Olinto Leone.

Um dos idealizadores da iniciativa é Valdir Ribeiro, ligado a entidades que labutam em favor das micro e pequenas empresas.

Ele compartilhou com o Diário Bahia algo das impressões decorrentes das reiteradas conversas com candidatos (as).

Entre as questões tratadas, o baixo número de mulheres vereadoras no município. Algo contraditório, inclusive, já que a maioria dos eleitores é exatamente do gênero feminino.

Para Valdir, porém, o cenário deve mudar. Ele sentiu firmeza no perfil de mais candidatas e cravou: a próxima Câmara terá mais mulheres!

Como a eleição já acontece no domingo (06), façamos nossas apostas.