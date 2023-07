Itabuna tem novo secretário de Indústria, Comércio, Emprego e Renda

A solenidade de posse do novo secretário municipal de Indústria, Comércio, Emprego e Renda, o empresário Mauro Ribeiro, foi bastante prestigiada por representantes da classe empresarial itabunense na manhã desta terça-feira, dia 25, no auditório do SICOOB. O ato oficial de transição, que teve como antecessor o servidor de carreira José Raimundo Araújo, foi presidido pelo prefeito Augusto Castro (PSD).

Na solenidade, o prefeito Augusto Castro ressaltou o compromisso de toda equipe com ações pautadas no desenvolvimento econômico e social de Itabuna. “O nosso time tem como única meta a melhoria da qualidade de vida do povo de Itabuna, porque o meu compromisso é com os itabunense. É trabalhar por tudo que é bom para Itabuna. Esse é o meu propósito”, destacou o prefeito.

Sobre o novo secretário Mauro Ribeiro, o prefeito foi enfático ao citar qualidades como: disposição, juventude e vontade de trabalhar por Itabuna. “Darei toda autonomia para ele fazer acontecer e entregar projetos e ações importantes que o nosso município precisa. Precisávamos dessa união, do poder público com a iniciativa privada para que possamos elevar Itabuna para o patamar que a nossa cidade merece, já que é um grande polo de serviços”, realçou.

O empresário Mauro Ribeiro é formado em Administração de Empresas pela Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC, e Marketing pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Tem ampla experiência no setor privado, como diretor das Lojas Buriti há 15 anos e foi presidente da Associação Comercial e Empresarial de Itabuna (ACI) e é vice-presidente da Associação dos Comerciantes de Material de Construção e diretor da Agência de Publicidade B Ponto.

Ele foi enfático ao ressaltar que aceitou a missão de comandar a pasta da Indústria, Comércio, Emprego e Renda (SICER) por acreditar na gestão do prefeito Augusto Castro e no que pode ser construído de forma conjunta de agora em diante. “Entendo que este é um momento muito importante para que eu possa contribuir para a construção da cidade que sonhamos. Estarei presente com minha nova equipe nesta secretaria, desde o planejamento até a execução de todas as ações, porque esta é a minha missão”, concluiu