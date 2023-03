Itabuna tem obras em vários pontos da cidade

No Vila Anália, Corbiniano Freire (Pau Caído) e no Sarinha Alcântara (Gogó da Ema) uma das equipes foi direcionada para a limpeza de canais drenagem enquanto outra, cuidou da desobstrução de bueiros em áreas centrais e periféricas onde o risco de alagamento é mais comum.O titular da Superintendência de Serviços Públicos, Francisco de Sousa Lino Filho, informou que o Departamento de Limpeza Pública também iniciou a semana com poda de árvores em algumas áreas centrais. Os operários fizeram a remoção de galhos secos ou com má formação, não apenas para garantir a segurança da população como também para evitar que causem danos aos imóveis e à rede elétrica.

“As ações relacionadas aos serviços de manutenção da cidade são uma determinação do prefeito Augusto Castro que busca melhorar as condições de vida bem como garantir mais segurança para população como um todo. Esta é uma das prioridades de sua gestão”, concluiu Sousa Lino.