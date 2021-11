Itabuna terá Academia de Artes Marciais, anuncia Davidson Magalhães

A Secretaria Estadual do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre) vai implantar em Itabuna uma Academia de Artes Marciais. O anúncio foi feito pelo secretário Davidson Magalhães nesta sexta-feira (19), na cerimônia de abertura do projeto “Circuito Esporte Por Toda Parte”, na Praça Rio Cachoeira.

O evento contou com a presença do prefeito Augusto Castro (PSD), do pugilista Samuel Rosa, Campeão Brasileiro de Boxe e do seu técnico Gilmarques Santos, além de outros nomes do PCdoB.

A academia integra o programa do Governo estadual de implantação de Núcleos de Artes Marciais em todo o Estado, onde serão distribuídos equipamentos, ringues, luvas, instrutores, etc. “Vamos dar as condições necessárias. Como visto aqui, com este trabalho do ponto de vista comunitário e do sacrifício pessoal. Esse campeão não teve acesso ainda a nossos programas, mas certamente terá acesso ao Bolsa Atleta e ao Faz Atleta para que a gente tenha ação, chegando junto, nesse trabalho de iniciação esportiva e inclusão social”, afirmou o secretário.

Agregar e direcionar

Segundo explicou, com o “Circuito Esporte Por Toda Parte” o Governo do Estado incentiva a prática do esporte e a inclusão de mais jovens porque é uma forma de agregar e dar um direcionamento. Em Itabuna, o evento facilita a prática em três modalidades esportivas: boxe, basquete 3×3 e Badminton até sábado, das 8 às 17 horas, e domingo das 8 ao meio-dia, com o monitoramento de profissionais habilitados.

A iniciativa tem o suporte de uma Arena Multiesportiva, montada na Praça Rio Cachoeira, junto com a Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb). Além dela, conta com a Federação Universitária Baiana de Esporte (Fube) e da Secretaria de Indústria, Comércio, Emprego e Renda da Prefeitura de Itabuna, a iniciativa da Setre, reúne até domingo centena de jovens estudantes de escolas públicas.