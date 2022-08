Itabuna terá dois eventos para empresários

Especialistas em gestão, liderança e comunicação estarão em Itabuna

Itabuna será a capital da micro e pequena empresa nos dias 2 e 3 de setembro, sediando dois grandes eventos, com palestrantes especialistas em suas áreas de atuação.

O XI Congresso Norte e Nordeste das Micro e Pequenas empresas é um evento consagrado, o qual busca aprimorar o conhecimento técnico, científico e didático dos empreendedores, aguçando uma nova temática revolucionária de empreender. Ao mesmo tempo, desenvolve políticas públicas de aperfeiçoamento, visando o desenvolvimento empresarial do norte e nordeste brasileiro e também nacionalmente. Nesse sentido, buscamos viabilizar métodos que ajudam as empresas à alavancarem seus negócios, direcionando-os ao auto reconhecimento e identificação de problemas internos das suas empresas e de novas perspectivas de mercado.

A Ampesba, a Conampe e a Prefeitura Municipal de Itabuna realizam, com apoio do Sebrae e de mais empresas e organizações, o XI Congresso Norte e Nordeste das Micro e Pequenas Empresas, no Teatro Municipal Candinha Dória, à Av. Fernando Gomes, 665, Nossa Senhora das Graças, em Itabuna-BA, nos dias 2 e 3 de setembro. Para o evento, a cidade receberá autoridades e especialistas em suas áreas de atuação, como administração, economia, comunicação, liderança, empreendedorismo, associativismo, micro e pequenas empresas, ao lado de palestrantes de renome e experiência nacional.

As inscrições são gratuitas, nas modalidades presencial e online (pessoas de todos os lugares da Bahia e do Brasil (em até do exterior) poderão acompanhar o evento. Confira a programação e faça a sua inscrição no site da Conampe – clique aqui. Inscreva-se agora mesmo! Esperamos você, no teatro ou na Internet, ao vivo!

Na manhã do dia 2 de setembro, a partir das 8h30, também no Teatro Municipal de Itabuna, acontecerá o XV Encontro Nacional de Lideranças da Micro e Pequena Empresa, para dirigentes e lideranças da micro e pequena empresa de todas as regiões do país. Esse evento será apenas presencial, não terá transmissão ao vivo.

O XI Congresso Norte e Nordeste das Micro em Pequenas Empresas começará às 14 horas da sexta-feira, dia 2 de setembro. Após o credenciamento, o evento tem início previsto às 15 horas.

Programação e inscrições:

Confira a programação e faça a sua inscrição presencial ou online:

XI CONGRESSO NORTE E NORDESTE DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

XV ENCONTRO NACIONAL DE LIDERANÇAS DA MICRO E PEQUENA EMPRESA

Tema: “Tecnologia, Inovação e Empreendedorismo”

Dia 02/09/2022 – Sexta-Feira

XV ENCONTRO NACIONAL DE LIDERANÇAS DA MICRO E PEQUENA EMPRESA

08h30 às 14h00 – Reunião das lideranças das entidades de representação exclusiva das micro e pequenas empresas do Brasil – Exclusivo para presidentes e diretores de entidades de representação.

08h30 – Abertura Oficial do XV Encontro Nacional de Líderes

Ercílio Santinoni – Presidente da CONAMPE – Confederação Nacional das Micro e Pequenas Empresas e Empreendedores Individuais

Agnaldo Joaquim dos Santos – Presidente da AMPESBA – Associação das Micros e Pequenas Empresas e dos Empreendedores Individuais do Estado da Bahia

09h00 – Painel de Debates: A importância do Planejamento Estratégico para o desenvolvimento das entidades representativas das micro e pequenas empresas

Debatedores:

Eurípedes Santos Pedrinha Filho – Consultor Empresarial especializado na construção de relacionamentos organizacionais e planejamento estratégicos. Sócio e Diretor da Dattamarketing Consultoria Empresarial

Marcelo Cordeiro Alvarenga – advogado titular da Alvarenga & Camargo Advogados Associados, pós-graduado em Direito Civil e Processual Civil e mestrando em Planejamento Tributário pela Fucape Business School. Presidente da Comissão Especial da Advocacia empreendedora e Membro da Comissão de Direito Tributário da OAB/ES. Consultor Jurídico da Conampe e de diversas entidades.

Alexander Rodrigues Ludwig – Psicanalista, palestrante e presidente da UBQ – União Brasileira para Qualidade

11h00 – Painel de Debates: A sustentabilidade das entidades de representação empresarial

Palestrante: Luiz Napoleão Brito – Smart Pagamentos – Transforme sua associação /loja/escritório em um ponto de recebimento de boletos de forma parcelada em até 12x

Palestrantes: Eliane Bento, Marcelo Cordeiro Alvarenga, João Neto, Fábio Rezende e Carlos Magno Andrioli Bittencourt – Serviços de Certificação Digital, Registro de Marcas, Marketplace Lojampe, MPE Local e Artesanato Local, Cursos e Palestras (presenciais e EAD), Escola de Marketing Digital, Núcleos Setoriais e Cartão de Benefícios.

XI CONGRESSO NORTE E NORDESTE DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

14h00 às 15h00 – Credenciamento – aberto ao público em geral

15h00 – Palestra Motivacional: O meu papel na geração de resultados extraordinários

Palestrante: João Carlos de Oliveira – professor, palestrante e consultor empresarial na área de qualidade de vida e liderança. É formado em Artes Cênicas com especialização internacional em liderança de equipes. Iniciou sua carreira nos palcos como ator e palestrante e há anos dedica seu talento aos palcos de empresas que buscam novas tendências de gestão, motivação de equipes de trabalho, criatividade e inovação.

16h15 – Palestra: Marketplace exclusivo de micro e pequenas empresas

Palestrante: Fábio Rogério Linhares Rezende – especialista em design e desenvolvimento de TI. Atua no desenvolvimento sites e soluções virtuais desde 2003. Passou por grandes agências de Desenvolvimento Web e Publicidade. Em 2012 criou a Agência WP, onde vem atuando em soluções para melhorar a presença e a comunicação digital das empresas.

16h45 – Painel de Debates: Mulher na liderança e empreendedorismo feminino, o Brasil cresce.

Palestra: Empreendedorismo feminino que transforma

Palestrante: Dani Mendes – Mentora de Empreendedorismo, Carreira e Comunicação e proprietária do Next Coworking em Maringá – Paraná. Atuou como jornalista por quase 17 anos na RPC, afiliada da Rede Globo. Idealizadora do Ouse Brilhar, um movimento de empreendedorismo feminino que desde 2018 transforma a vida de mulheres em empreendedoras brilhantes em todo o Brasil.

Palestra: A Era Digital – Elas Criam

Palestrante: Natália Monstans – Influenciadora digital da cidade de Itabuna (Influencer – social media)

Palestra: As mulheres no associativismo

Palestrante: Adriana Cordeiro – administradora com ênfase em Comércio Exterior, pós graduada pela FAE Bussines School, especialização em Trade no Chile. Foi Diretora do ProChile no Paraná. Coordenadora de Internacionalização.

17h45 – Palestra: Marcas e Patentes e LGPD-Lei Geral de Proteção de Dados

Palestrante: Marcelo Cordeiro Alvarenga – advogado titular da Alvarenga & Camargo Advogados Associados, pós-graduado em Direito Civil e Processual Civil e mestrando em Planejamento Tributário pela Fucape Business School. Presidente da Comissão Especial da Advocacia empreendedora e Membro da Comissão de Direito Tributário da OAB/ES. Consultor Jurídico da Conampe e de diversas entidades.

18h15h – Painel de Debates: Comunicação Empresarial e Resultados

Palestra: O poder da comunicação

Palestrante: Juliane Guzzoni – jornalista, mestre em Comunicação, empreendedora e consultora na área de comunicação empresarial e de carreiras e palestrante. Durante quase trinta anos trabalhou em TV como repórter e apresentadora no Paraná e no Estado de São Paulo. Participou da cobertura de grandes eventos e momentos políticos e históricos para o nosso país. Foi consultora do Programa Associativismo 4.0 para Acesso a Mercados, na área de vídeos.

Palestra: O desafio permanente da boa comunicação

Palestrante: Diniz Neto – jornalista e empresário na área de comunicação. Presta há muitos anos serviços de consultoria à Conampe nas áreas de comunicação e marketing. Atuou em importantes veículos de comunicação, como CBN, e coordenou projetos de assessoria na Unimed, Amusep, Câmara Municipal e Prefeitura de Maringá (PR). Preside o Monampe – Instituto Nacional para o Desenvolvimento da Micro e Pequena Empresa.

19h00 às 21h00 – Abertura Oficial

Presidente do Sebrae Nacional: Carlos Melles

Presidente da Conampe: Ercílio Santinoni

Presidente da Ampesba: Agnaldo Joaquim dos Santos

Diretor Superintendente do Sebrae/BA: Jorge Khoury

Presidente da ANFAC Associação Nacional de Fomento Comercial – Luiz Lemos Leite

Gerente Geral do Banco do Nordeste: Esdras Ribeiro dos Santos

Demais autoridades locais

Dia 03/09/2022 – sábado

XI CONGRESSO NORTE E NORDESTE DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

08h00 às 08h30 – Credenciamento

08h30 – Palestra: Uma causa… Um propósito – Liderança do Futuro

Palestrante: Gilclér Regina, palestrante de sucesso com atuação no país e exterior com mais de 5 mil palestras, mentor de alguns bilionários do país, escritor de sucesso e autor de 13 livros sendo que o seu mais recente livro INTELIGÊNCIA EMOCIONAL figura entre os cinco mais vendidos do país. Em sua carteira de clientes, estão muitas das maiores empresas brasileiras, de vários setores.

10h00 – Painel de Debates: Empreendedorismo – O que é ser um empreendedor inovador

Palestra: Transformação Digital

Palestrante: Claudiana Figueiredo – Gerente Regional do SEBRAE Ilhéus, possui graduação em Pedagogia (2006) e Direito (2008) pela Faculdade do Sul da Bahia. Especialização em Gestão de Cidades e Empreendimentos Criativos pela Universidade de Córdoba – 2014. Mestrado em Conservação da Biodiversidade e Desenvolvimento Sustentável pelo IPÊ/ ESCAS. Tem experiência na área de Educação, Empreendedorismo, Micro e Pequenos Negócios e desenvolvimento de projetos focados em geração de trabalho e renda em comunidades em risco de exclusão social.

Palestra: A importância das entidades de representação no desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas

Palestrante – Carlos Magno Andrioli Bittencourt – economista e professor universitário. Doutor e mestre em Engenharia de Produção pela UFSC. Conselheiro federal do Conselho Federal de Economia. Coordenador pedagógico da Conampe.

Palestra: A importância da contabilidade no empreendedorismo

Palestrante: Erivaldo Benevides – Presidente da Sindicontasul, advogado e contador da empresa Jasp Assessoria Contábil

11h00 – Painel de Debates: Tecnologia e Inovação no desenvolvimento das micro e pequenas empresas:

Palestra: Sua loja digital e o marketing acertado

Palestrante: João Neto – professor e executivo de Varejo. Consultor com ampla experiência em loja com foco no cliente e vendas. Foi diretor nacional da Divisão de Supermercados do Grupo Carrefour. Coordena a área de Vendas pela Internet

Palestra: Transformando negócios através do planejamento estratégico e marketing empresarial

Palestrantes: Bruna Souza – Diretora de Marketing da Cia. Júnior Consultoria e

Andreza Christiny – Gerente de Marketing da Cia. Júnior Consultoria

12h10 – Painel de Debates: Biofábrica, Sindicato Rural e Aterbahia

Palestra: Agroecossistema regional – Possibilidades para uma nova Agricultura

Palestrantes: Wallas Setenta, presidente do Sindicato Rural de Itabuna e Dra. Kaleandra Sena, responsável técnica e coordenadora de mudas de fruteiras no IBC – Instituto Biofábrica de Cacau

12h40 – Encerramento do XI Congresso Norte e Nordeste das Micro e Pequenas Empresas e do XV Encontro Nacional de Lideranças da Micro e Pequena Empresa

Realização:

AMPESBA – Associação das Micros e Pequenas Empresas e dos Empreendedores Individuais do Estado da Bahia

CONAMPE – Confederação Nacional das Micro e Pequenas Empresas e Empreendedores Individuais

Prefeitura Municipal de Itabuna

Apoio/Patrocínio:

SEBRAE – Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas; Banco do Nordeste; Banco do Brasil; Caixa Econômica Federal; Banco do Povo, Diário Bahia, TV Santa Cruz – Rede Bahia, TV Record, Rádio Sonicfm, Sindicontasul Sicoob, Sicred.

Contatos sobre o evento:

E-mail: [email protected]

E-mail: [email protected]

WhatsApp: (61) 99926-1900

Link da inscrição: https://conteudo.conampe.org.br/xi-congresso-norte-nordeste