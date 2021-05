Itabuna terá Drive thru solidário em homenagem às mães

O drive thru solidário para arrecadar alimentos e material de higiene pessoal para as famílias cadastradas na Secretaria de Promoção Social e Combate a Pobreza de Itabuna será realizado na próxima quarta-feira, dia 5, na rotatória do Bairro São Caetano, em Itabuna.

A iniciativa de promover o Dia das Mães Solidário é da Secretaria de Indústria, Comércio, Emprego e Renda e conta com a participação das demais secretarias e diretorias municipais, além do apoio de empresários e da comunidade local. A entrega dos itens arrecadados vai acontecer no dia 8 de maio.



A assistente Adriana Alves informou que, além do drive thru, a Secretaria de Indústria e Comércio também disponibilizou caixas coletoras nos prédios da prefeitura, Vigilância Epidemiológica, (no bairro São Caetano) e na Secretaria de Transporte e Trânsito, no Lomanto, para os servidores que desejarem colaborar com o projeto. O público também poderá levar suas doações para estes locais.

“Toda doação será bem-vinda, porque vai contribuir muito com as famílias carentes que precisam de todo o apoio da comunidade para garantir o alimento diário, sem se esquecer outros itens de higiene pessoal e de segurança para estas pessoas”, disse. Para concluir, Adriana lembra que quanto mais cestas básicas forem arrecadadas, mais pessoas serão beneficiadas