Itabuna terá no sábado dia “D” de Vacinação Antirrábica

Prefeitura de Itabuna, por meio do Departamento de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde, realizará neste sábado, dia 13, das 9 às 16 horas, na Praça Otávio Mangabeira, no centro, o Dia “D” de Vacinação Antirrábica. Esta ação é o ponto alto da campanha, que tem como meta no município vacinar cerca de 40 mil cães e gatos contra a raiva.

De acordo com a coordenadora do Departamento de Combate às Endemias, Lucimar Ribeiro, a expectativa é de somente no sábado vacinar cerca de 500 animais. “Estamos num ritmo muito bom de vacinação e, até a segunda-feira passada, dia 8, já tínhamos vacinado mais de 24 mil animais. Os tutores entendem a importância da vacinação, pois protege não só os animais, como também os humanos “, comentou.

O trabalho de campo para vacinação está sendo realizado conjuntamente pelos Departamentos de Controle de Zoonoses e de Combate às Endemias com atuação em pontos fixos e também busca ativa nas ruas, principalmente dos felinos.

Nesta quarta-feira, dia 10, os vacinadores estão nos bairros Novo São Caetano e Fonseca; na quinta-feira, dia 11, visitarão os bairros Novo Fonseca, Maria Pinheiro e Daniel Gomes, enquanto na sexta-feira, dia 12, as equipes de vacinadores estarão no Pedro Jerônimo e Zizo.

No sábado, dia 13, além do dia D de vacinação no centro da cidade, haverá ação no Ribeirão Seco, zona rural do município, e no domingo, dia 14, no Serrado. Na segunda-feira, dia 15, haverá vacinação antirrábica nos bairros São Pedro, São Judas, enquanto na terça-feira, dia 16, Conceição e Vila Zara.