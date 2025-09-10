Itabuna terá no sábado dia “D” de Vacinação Antirrábica


O município tem meta de vacinar cerca de 40 mil cães e gatos contra a raiva.

Por /

Prefeitura de Itabuna, por meio do Departamento de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde, realizará neste sábado, dia 13, das 9 às 16 horas, na Praça Otávio Mangabeira, no centro, o Dia “D” de Vacinação Antirrábica. Esta ação é o ponto alto da campanha, que tem como meta no município vacinar cerca de 40 mil cães e gatos contra a raiva.

De acordo com a coordenadora do Departamento de Combate às Endemias, Lucimar Ribeiro, a expectativa é de somente no sábado vacinar cerca de 500 animais. “Estamos num ritmo muito bom de vacinação e, até a segunda-feira passada, dia 8, já tínhamos vacinado mais de 24 mil animais. Os tutores entendem a importância da vacinação, pois protege não só os animais, como também os humanos “, comentou.

O trabalho de campo para vacinação está sendo realizado conjuntamente pelos Departamentos de Controle de Zoonoses e de Combate às Endemias com atuação em pontos fixos e também busca ativa nas ruas, principalmente dos felinos.

Nesta quarta-feira, dia 10, os vacinadores estão nos bairros Novo São Caetano e Fonseca; na quinta-feira, dia 11, visitarão os bairros Novo Fonseca, Maria Pinheiro e Daniel Gomes, enquanto na sexta-feira, dia 12, as equipes de vacinadores estarão no Pedro Jerônimo e Zizo.
No sábado, dia 13, além do dia D de vacinação no centro da cidade, haverá ação no Ribeirão Seco, zona rural do município, e no domingo, dia 14, no Serrado. Na segunda-feira, dia 15, haverá vacinação antirrábica nos bairros São Pedro, São Judas, enquanto na terça-feira, dia 16, Conceição e Vila Zara.




Notícias Relacionadas

Uesc fortalece internacionalização com participação em missão acadêmica em Moçambique
Restabelece sistema de iluminação da Arena Beira-Rio depois da tentativa de furto de cabos elétricos
Veja as modificações no trânsito de Itabuna para o desfile do 7 de Setembro
Técnicos da EMASA visitam associação de agricultores para estudar a implantação da rede de abastecimento de água
Hospital de Base de Itabuna encerra Agosto Lilás com Roda de Conversa
Embriagado, motorista bate carro e mata uma pessoa
Júnior Brandão efetivado na Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza
“Agosto Lilás, por uma vida sem violência”

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *