Itabuna terá recursos de mais de R$ 21 milhões do PAC Soluções para o Projeto Mais Água III

A dois dias de comemorar 114 anos de emancipação política, a cidade de Itabuna, foi contemplada com recursos da ordem de R$ 21.425.715,95, para a expansão do fornecimento de água, através de nova etapa do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC Seleções), do Governo Federal, a partir de propostas feitas pelos estados e municípios.

Em solenidade que aconteceu na sexta-feira, dia 26, no Palácio de Planalto, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, fez o anúncio dos recursos que destinou para a Bahia investimentos de quase R$ 3 bilhões. Além do abastecimento de água, também serão contempladas obras nas áreas de transporte, prevenção a desastres, esgotamento e infraestrutura social.

O presidente da Empresa Municipal de Águas e Saneamento (EMASA), Raymundo Mendes Filho, disse que o Mais Água III, que beneficia a zona norte da cidade, foi selecionado.

“A atual gestão da EMASA priorizou nos últimos três anos, a elaboração de projetos, para assim que surgissem as oportunidades serem apresentados, a exemplo do Novo PAC. Nesta etapa, tivemos aprovado a ampliação do sistema de abastecimento de água para a zona norte, que beneficia toda a região do Bairro Califórnia”, afirmou o presidente Raymundo Mendes Filho.

Ainda de acordo com Mendes Filho, “com o Projeto Mais Água para a Cidade III, todo o município será atendido com o fornecimento de água continuo. Além do projeto para ampliar o abastecimento de água para a zona norte, a EMASA apresentou projetos na área de esgotamento sanitário, que esperamos que sejam selecionados”, disse esperançoso o presidente da EMASA.

Com a execução do Mais Água III uma população estimada de mais de 25 mil pessoas será beneficiada diretamente com água nas torneiras todos os dias. Além disso, haverá a melhoria da qualidade ambiental e da saúde dos moradores dessa região.

Também serão contemplados com o Mais Água III as seguintes localidades: Nova Califórnia, Santa Inês, condomínio residencial Jardim América I e II, Parque Verde, Parque Boa Vista, Vila das Dores, parte alta do João Soares e os loteamentos Paraíso e Vitória Loup Soares.