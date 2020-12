Itabuna terá reforço de mais 12 leitos para tratamento da Covid-19

Com a crescente demanda por leitos destinados a pacientes com Covid-19, a Secretaria da Saúde do Estado (Sesab) firmou um acordo com a Santa Casa de Itabuna para abertura de leitos no Hospital Calixto Midlej Filho. O encontro para definir a contratação de seis leitos de Terapia Intensiva (UTI) e outros seis clínicos foi realizado nesta quarta-feira (9), com a participação do secretário da Saúde do Estado, Fábio Vilas-Boas, e do provedor em exercício da SCMI, o médico Antônio Augusto Monteiro.

Esses leitos se somarão aos 61 existentes em Itabuna e reforçarão o atendimento pelo Sistema Único de Saúde aos pacientes com o novo coranavírus no sul do Estado. “Ao longo das últimas semanas, tem sido possível notar o aumento consistente no número de casos novos da Covid-19 no território estadual, com a consequente elevação nas taxas de ocupação hospitalar para além do considerado seguro. Diante deste cenário, precisamos e vamos garantir o atendimento a todos.”, afirma Fábio Vilas-Boas.

O provedor em exercício destacou que as unidades da Santa Casa estão disponíveis para ajudar nas ações de combate à Covid-19. “Nossas unidades sempre estiveram à disposição da Sesab e da comunidade regional. O Estado sabe quanto fomos importantes para centenas de famílias de pacientes encaminhados e atendidos no Calixto Midlej e Manoel Novaes”, afirmou Antônio Augusto Monteiro.

A Sesab reitera os alertas de que a pandemia não acabou e, infelizmente, os cuidados estão sendo ignorados por parte da população. O número de leitos de UTI está sendo ampliados porque medidas simples não estão sendo cumpridas. Lavar frequentemente as mãos com água e sabão ou usar álcool em gel, utilizar máscara e manter o distanciamento social são medidas fundamentais para combater o coronavírus e impedir o aumento do número de infectados. É necessário ter um cuidado ainda maior neste período festivo, pois as pessoas tendem a se reunir em casa ou na rua e aí aumentam os riscos, sobretudo, para os idosos.