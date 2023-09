Itabuna terá uma unidade do Senac até o final do ano

Ele confirmou o projeto no final da edição do Fórum do Comércio 2023, em Salvador, encerrado na quinta-feira passada, dia 31, com o tema “Inovar para transformar”, ao se reunir com o secretário municipal de Indústria, Comércio, Emprego e Renda, Mauro Ribeiro, e o presidente do Sindicato do Comércio Atacadista e Varejista de Itabuna (SINDICOM), José Adauto dos Santos Vieira, acompanhados do vice-presidente da FECOMÉRCIO – BA, Geraldo Cordeiro.

“Assumi o compromisso com a Prefeitura de Itabuna, através do prefeito Augusto Castro, do secretário e do presidente Sindicato de instalação de unidade do SENAC”, declarou o presidente Kelsor Fernandes.

“Concluímos as negociações com a direção do Shopping Jequitibá, assinando o contrato de aluguel e começando a fazer os projetos para no mais curto tempo possível cumprir a promessa. Logo, logo, Itabuna vai ter o SENAC para prestar serviço e capacitar o pessoal da cidade para o comércio de bens, serviços e turismo local”, afirmou o presidente”, acrescentou.

O secretário municipal de Indústria, Comércio, Emprego e Renda, Mauro Ribeiro, afirmou que a chegada da unidade do SENAC no Shopping Jequitibá é uma conquista para Itabuna e toda região.

“Os cursos profissionalizantes têm uma grande importância para o mercado de trabalho, uma vez que preparam, com eficiência, profissionais para atuar no comércio, serviços e turismo. O investimento no ensino profissionalizante vai permitir o crescimento econômico da região de forma contínua, gerando melhores oportunidades de emprego e renda para jovens e adultos”, disse.