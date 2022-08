Itabuna terá uma unidade escolar sustentável

O prefeito de Itabuna, Augusto Castro, assina na quinta-feira, dia 17, às 15 horas, a ordem de serviço para as obras de reforma e ampliação da Escola Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, situada na Travessa Santa Rita, no Bairro Califórnia. Pelo projeto, será a primeira unidade escolar sustentável do município, com uso de energia solar e reaproveitamento da água das chuvas para bacias sanitárias e torneiras de jardins.

Augusto se disse entusiasmado com o projeto arquitetônico da unidade escolar por inserir Itabuna entre as cidades que investem na sustentabilidade. “Vamos oferecer um novo espaço de ensino, cultura e de lazer às crianças e adolescentes. Desde o ano passado que temos investido recursos próprios na recuperação de unidades escolares, já tendo entregado até agora 63 de um total de 90 prédios da Rede Municipal de Ensino”, assinalou. Além disso, será implantada horta escolar, paisagismo, gramado sintético na área de recreação, telhado adaptado para evitar o calor no interior das salas de aula e demais dependências e instalação de placas fotovoltaicas para fornecimento de energia elétrica aos 11 aparelhos de ar condicionado, freezers e chuveiros elétricos. A unidade terá ainda revestimento cerâmico nos pisos e paredes. O secretário municipal da Educação, Josué Brandão Júnior, informou que a escola que pertencia à rede estadual foi municipalizada. “Por isso, seguindo a determinação do prefeito Augusto Castro, vamos investir recursos do Fundo Municipal da Educação na sua recuperação e ampliação para atender às necessidades de crianças e adolescentes do Califórnia e de bairros do seu entorno. Estamos muito felizes, inclusive, porque o projeto da engenheira civil Amanda Alves prevê a sustentabilidade”, afirmou. O titular da SEDUC destaca que a Escola Castelo Branco ganhará reservatório de água para mínimo de 10 mil litros, sendo 5 mil de água potável e 5 mil para captação de água de chuva. “Estamos inovando com esta construção moderna, confortável e segura para alunos, professores e funcionários da unidade. Enquanto as obras forem executadas as aulas continuarão nas dependências da Igreja Adventista do Califórnia, espaço alugado pela Prefeitura”, finalizou.