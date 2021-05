Itabuna terá vacinação de segunda a sábado; veja calendário

A Secretaria Municipal de Saúde de Itabuna vacina contra a Covid-19 de segunda-feira (17) até o sábado. As pessoas receberão o imunizante Oxford/Astrazêneca/Fiocruz nas Unidades Básicas e de Saúde da Família e em outros locais. A seguir, os grupos do calendário, datas, locais, horários de vacinação e os documentos necessários.

Na segunda-feira, das 13h30min às 16h30min, a aplicação da vacinas contra Covid-19 (1ª dose – Oxford/Astrazeneca/Fiocruz) será na Rede de Frios, sendo destinada aos profissionais da Assistência Social. Os documentos necessários serão a Identidade, CPF ou cartão do SUS, contracheque ou carteira de trabalho.

Na terça-feira, das 8h30min às 14 horas, a aplicação da vacina Oxford/Astrazeneca (1ª dose ) será no IMEAN, tendo como grupo os trabalhadores da Educação da Rede Municipal, de 45 a 54 anos. Os documentos necessários serão Identidade, CPF, Cartão do SUS e contracheque impresso.

Na quarta-feira, das 8h30min às 14 horas, a vacina contra Covid-19 Oxford/Astrazeneca/Fiocruz será no CEEP, tendo como grupo os trabalhadores da Educação da rede Estadual e UFSB, de 45 a 54 anos. Os documentos necessários serão Identidade, CPF, Cartão do SUS e fotocópia do contracheque.

Quinta a sábado

Na quinta-feira (20), das 8 às 11 horas, a vacinação (1ª dose – Oxford/Astrazeneca) será aplicadas nas pessoas em tratamento no CERPAT no próprio local. Das 8h30min às 14 horas serão aplicadas nos trabalhadores da Educação da Rede Privada, de 45 a 54 anos no IMEAM. Necessária apresentação da Carteira Identidade (RG), CPF, Cartão do SUS e fotocópia do contracheque

Na sexta-feira, das 8 às 11 horas, a imunização (1ª dose – Oxford/Astrazeneca) será aplicada nas pessoas em tratamento no CERPAT no próprio local. Os documentos necessários são Carteira de Identidade (RG), CPF, Cartão do SUS e fotocópia do contracheque.

Já no sábado (22), a vacina Oxford/Astrazeneca (1ª dose ) será destinada aos profissionais das Forças de Segurança a partir dos 30 anos ou mais, no 15º Batalhão da Polícia Militar. Na repescagem (1ª dose) nos profissionais das Forças de Segurança de 40 anos ou mais. Os documentos necessários são Carteira de Identidade, CPF e Cartão do SUS.