Itabuna teve saldo positivo em fevereiro na geração de emprego com carteira assinada

Na esteira do saldo positivo do Brasil que fechou fevereiro com 306.111 empregos com carteira assinada, Itabuna também tem o que comemorar com saldo de 323 empregos, com 1.446 e admissões, 1.143 desligamentos de acordo com balanço do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo CAGED) do Ministério do Trabalho e Emprego, divulgado nesta quarta-feira, dia 27.

O comércio deu fortes sinais de recuperação da atividade econômica com 206 empregos criados com carteira assinada. Foram 606 admissões ante 400 desligamentos, dados positivos com a atual realidade da cidade que vê a execução do Programa Acelera Itabuna (PAI) – o futuro começa aqui, o maior programa de investimentos em infraestrutura urbana da história.

A indústria gerou 71 postos de trabalho; construção civil, 23; e serviços, 24 no município que segue na trajetória de crescimento. Já no país, cinco grandes setores da economia registraram saldo positivo em fevereiro: serviços lideraram com 193.127 novos postos de trabalho; seguido pela indústria, 54.448 postos; construção, 35.053 postos; comércio. 19.724 postos; e agropecuária que fechou o mês com saldo de 3.759 postos de trabalho.