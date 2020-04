Itabuna: tráfego na Cinquentenário será suspenso segunda-feira

Quem vai à avenida do Cinquentenário, no centro de Itabuna, se depara com centenas de carros estacionados, como ocorria em períodos ditos normais. Mas isso vai mudar a partir de segunda-feira (4), como anunciou o secretário de Segurança, Transporte e Trânsito (Sesttran), Valcir Serpa. Porque será suspenso o tráfego de veículos por aquela via.

Serpa informou que trechos da avenida serão usados, exclusivamente, por pessoas em busca de serviços nas agências bancárias e casas lotéricas. O intuito, de acordo com ele, é melhor organizar as filas, com o distanciamento recomendado entre as pessoas.

Algumas sem máscara

Mesmo com as recomendações e ações realizadas pelo município, afirmou Serpa, algumas agências bancárias não estão cumprindo a determinação para uso de máscaras. Por isso, pelo menos 150 notificações já foram emitidas por causa da falta de uso do equipamento de segurança dentro dos estabelecimentos.

Ele esclarece que pelo menos 80 por cento das notificações referem-se a casos de funcionários que estavam atendendo ao cliente sem usar máscara, contrariando o que determina decreto municipal. Os outros 20% são pela permissão para a entrada do cliente sem uso do equipamento.

O representante da Sesttran disse, ainda, em entrevista à TV Santa Cruz, que o município investiga denúncias de que comerciantes estão fazendo atendimento clandestino, colocando pessoas no interior dos estabelecimentos, o que também contraria decreto do município. E adiantou, inclusive, que alguns lojistas já foram identificados e multados.