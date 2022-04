Itabuna: TRE registra plantão vazio perto de encerrar prazo para regularização

Sabe aquelas pendências, como alistamento (para obter a primeira via do título eleitoral), transferência de município onde votar, regularização (para quem está com o documento cancelado)? O Tribunal Regional Eleitoral (TRE-Ba) estabeleceu o dia 02 de maio como prazo limite e realizou plantão das 8 às 14 horas deste sábado (23).

Mas o Diário Bahia presenciou em Itabuna um cartório praticamente vazio, por volta de 11 horas da manhã. Uma ampla sala, com cadeiras desocupadas, um vigilante e dois atendentes foi o que havia no local. No momento em que lá estivemos, uma eleitora atendida foi a professora Amanda Vieira Peixoto, graduada em Biologia.

Nascida em Jequié e moradora de Itabuna há 18 anos, ela foi em busca de transferir o domicílio eleitoral, para poder participar do pleito do próximo dia 02 de outubro. Consciente do dever de todos nós numa democracia, ela aproveitou o sábado para ficar em dia com a Justiça Eleitoral.

“O atendimento foi muito rápido e cordial, eu cheguei e fui logo atendida; o ambiente está vazio,. Além de mim, só tinha mais um eleitor aqui para ser atendido. Foi só trazer os documentos que já estão informados na entrada [do cartório]”, relatou, sobre o serviço que funcionamento no bairro Góes Calmon.

Funcionamento

O Cartório Eleitoral em Itabuna, a exemplo de outras cidades baianas, funciona das 8 às 14 horas, de segunda a sexta-feira. Devido à proximidade para terminar o prazo, optou-se pelo plantão. Entretanto, o setor ainda não confirmou se haverá abertura extra dos portões no próximo final de semana.