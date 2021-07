Itabuna: Unidade de Saúde passa por requalificação; outras recebem equipamentos

Em cerimônia simples na manhã desta sexta-feira (9), o prefeito de Itabuna, Augusto Castro (PSD), entregou à população do bairro Vila das Dores a nova Unidade de Saúde da Família (USF) João Soares. Esta é a primeira inaugurada de oito que passam por requalificação e ganham novos equipamentos para prestar atendimento de qualidade aos usuários dos serviços municipais de saúde.

Augusto Castro também ficou satisfeito em reinaugurar a USF, tendo enfatizado que esta é apenas a primeira das inúmeras conquistas para a saúde e para melhorias da infraestrutura da cidade como um todo. “Vim aqui, hoje, para saudar todos os moradores do bairro Vila das Dores, aos quais tenho muito carinho”, afirmou.

O prefeito destacou que a Unidade de Saúde da Família é muito importante no dia a dia, principalmente no atendimento às famílias carentes da localidade. “Em Itabuna, temos mais de 500 mil cartões do SUS, mas estamos revisando esse quantitativo. Mesmo assim, a demanda é muito grande para que o serviço tenha qualidade. Mas estamos avançando, com o apoio de Deus e de todos vocês”, sentenciou.

Ele dirigiu um agradecimento especial à equipe da Secretaria Municipal de Saúde e à secretária Lívia Mendes Aguiar, que tem trabalhado arduamente dia a noite e se dedicando integralmente para fornecer uma saúde digna à população.

A titular da Secretaria Municipal de Saúde aproveitou a oportunidade para também agradecer à equipe da saúde que tem se dedicado em prol de melhorias no atendimento e no serviço prestado aos itabunenses.

“A cada dia pensamos em detalhes para trazer mais humanidade ao serviço. Essa é a proposta para toda a saúde de Itabuna: acolher bem, prestar um atendimento de qualidade”, disse Lívia Mendes. “Por isso, começamos com a reestruturação dos postos de saúde, que só está sendo possível, graças ao trabalho em equipe da gestão do prefeito Augusto Castro”, assinalou.

A filha caçula do senhor João Soares, a enfermeira Raimunda Soares, representou sua família no ato inaugural. Há pouco mais de um ano, a USF João Soares estava fechada por falta de manutenção de sua estrutura física. Por isso, os moradores do Vila das Dores (Canecos) eram obrigados a se deslocar para receber o atendimento básico de saúde em outras unidades, a exemplo do bairro de Fátima.

Convênio com Faculdade Santo Agostinho

Também na manhã desta sexta, foram entregues à Secretaria Municipal de Saúde os novos equipamentos para o Departamento de Atenção Básica (DAB), provenientes do convênio com a Faculdade Santo Agostinho (FASA). Os computadores e a aparelhagem de ponto serão destinados às Unidades Básica e de Saúde da Família que passam por requalificação.

Desta vez, chegaram novos projetores, detectores fetais portáteis, macromodelos de boca, frigobar, cardioversores, eletrocardiogramas, carro maca, negatocópios, impressoras multifuncionais, cadeiras de rodas, cadeiras de rodas para obesos, bisturis eletrônicos, condicionadores de ar, autoclaves digitais, entre outros equipamentos para o funcionamento adequado dos postos de saúde.

Os equipamentos foram recebidos pela secretária municipal de Saúde, Lívia Mendes Aguiar, e pela diretora do Departamento de Atenção Básica, enfermeira Alessandra Lopes, durante encontro na Faculdade Santo Agostinho, em sua sede no Nova Itabuna.

No final de maio, já haviam sido entregues novos computadores e aparelhos de ultrassons para a Saúde Bucal também entregues às Unidades Básicas de Saúde.

A reestruturação das unidades do DAB está a topo vapor. Por isso, novos aparatos tecnológicos têm chegado para equipar os postos de saúde. Além de uma boa infraestrutura, é preciso suporte de materiais modernos para oferecer um serviço de qualidade e digno às comunidades. Nesse sentido, a FASA tem atuado, por meio do convênio celebrado com a Secretaria Municipal de Saúde, no fornecimento de equipamentos de ponta para o atendimento à população.

Investimentos planejados

A inauguração integra a programação de obras e investimentos planejados nas áreas de Saúde e Infraestrutura e Urbanismo no ano em que a cidade de Itabuna comemora o 111º aniversário de sua emancipação político-administrativa.

Mais realizações da administração do prefeito Augusto Castro estão previstas para ser entregues à população até 28 de Julho, quando se celebra o Dia da Cidade.