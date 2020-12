Itabuna: UniFTC seleciona professores para curso de Veterinária

Começaram nesta terça-feira (15) e seguirão até o próximo dia 20 de janeiro as inscrições da Seleção Pública de Professores para o curso de Medicina Veterinária da Faculdade UniFTC de Itabuna. Durante este período, os interessados deverão encaminhar toda documentação indicada através do e-mail ([email protected]), tendo como assunto da mensagem “Seleção Docente Medicina Veterinária”.

Como está previsto no Edital nº 025/2020, divulgado pela direção da UniFTC, o processo seletivo prosseguirá com a divulgação da homologação das inscrições, que acontecerá no dia 25 de janeiro de 2021. Em seguida, a comissão responsável pela seleção fará a análise de currículos e entrevista com os candidatos. O processo será encerado com a aula pública ministrada pelos concorrentes nos dias 1º, 02 e 03 de fevereiro, cujos pontos e a bibliografia podem ser consultados no referido Edital.

Documentos e disciplinas

Consta da relação dos documentos necessários: diploma de graduação, currículo lattes atualizado, diploma de titulação máxima (os títulos acadêmicos obtidos no exterior deverão estar revalidados no Brasil, conforme legislação em vigor), Carteira de Identidade e Cadastro de Pessoas Físicas (CPF).

Os docentes serão selecionados para as seguintes disciplinas: Laboratório Clínico Veterinário, Diagnóstico por Imagem, Anestesiologia Veterinária e Técnica Cirúrgica, Clínica e Cirurgia de Pequenos Animais, Clínica e Cirurgia de Grandes Animais, Clínica e Cirurgia de Animais Silvestres, Bovinocultura e Bubalinocultura, Caprinocultura e Ovinocultura, além de Nutrição e Alimentação Animal. As vagas deste processo seletivo não serão para contratação imediata.