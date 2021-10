Itabuna: UNILASALLE matricula em pós-graduação até terça

Quem deseja uma pós-graduação numa instituição reconhecida dentro e fora do Brasil, com preço acessível, tem uma grande chance. Termina na próxima terça-feira (26) o prazo para matrículas do semestre 2021.2 numa especialização ou MBA em modalidade EAD na UNILASALLE. Uma lista variada de cursos a partir de R$ 89,00, com até 50% de desconto.

As aulas já começam na próxima semana, dia 26. Mais informações pelo telefone/WhatsApp (73) 99829-5891 e no endereço do polo EAD em Itabuna (Rua Nina Barreto, 56, bairro Nossa Sra. de Fátima).

A Universidade LA SALLE está entre as 10 melhores universidades privadas do Brasil e entre as 60, quando também incluídas as públicas. Um dos diferenciais é o acompanhamento do aluno de forma próxima e personalizada.

A seguir, a lista de opções ao alcance, para dar sequência aos seus estudos. Depois de escolher. Não perca tempo! Faça sua inscrição aqui: https://unilasallecanoas.inscricao.crmeducacional.com/Login/45

Cursos em especialização

Neurociência e Desenvolvimento Humano; Alfabetização e Letramento: Práticas Para Crianças, Jovens e Adultos; Educação Especial e Inclusiva; Orientação Educacional: Práticas e Conexões com a Atualidade; Gestão Educacional: Teoria e Prática na Contemporaneidade; Supervisão Educacional: Prática Docente e os Desafios do Século XXI.

Cursos em MBA

Gestão de Pessoas e Liderança Coach; Gestão de Projetos; Gestão Empresarial; Gestão Financeira e Controladoria; Auditoria e Compliance; Gestão de Vendas e Negociação; Marketing: Estratégia e Inovação No Contexto Digital; Gestão da Experiência do Cliente; Inteligência de Mercado; Neurociência aplicada à gestão organizacional.