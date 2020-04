Itabuna: UPA recebe adaptações para triagem de pacientes com suspeita da Covid

Para ser utilizada como um Centro de Triagem para pacientes com suspeita do Covid-19 (Coronavírus), a Unidade de Pronto Atendimento 24 horas (UPA 24 Horas), no bairro Monte Cristo, em Itabuna, passou por uma série de adaptações na estrutura física. O intuito é atender aos padrões sanitários exigidos pelos órgãos de saúde. Nos últimos dias, a Secretaria Municipal de Saúde realizou intervenções para garantir a segurança, tanto dos pacientes quanto dos profissionais que trabalham no local.

A UPA 24h dispõe de 13 leitos, sendo 10 clínicos e três de terapia invasiva para estabilização do paciente, com ventilador mecânico, monitor e bombas de infusão. Dentre as modificações realizadas na Unidade, destacam-se a instalação de guichês, que deverão garantir maior isolamento da equipe profissional, e a modificação da garagem da ambulância, que mudou o fluxo de entrada de pacientes. De acordo com a Secretaria de Saúde, todas essas intervenções visaram à garantia dos padrões sanitários e de segurança para os servidores.

Recursos para respiradores

Em paralelo às intervenções na UPA 24h, prossegue o trabalho para ampliar a capacidade de atendimento no Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães. Na última terça-feira, o Governo do Estado anunciou que viabilizará a implantação de 21 leitos de UTI e 38 clínicos naquela unidade. Em reunião com o governador Rui Costa, o prefeito Fernando Gomes anunciou, ainda, o que o município irá disponibilizar R$ 4 milhões para a compra de 30 respiradores, que equiparão UTIs no Hospital de Base.