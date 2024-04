Itabuna usa bota-fora como prevenção do Aedes aegypti

Prefeitura tem jogado duro para prevenir a população contra o Aedes aegypti, promover descarte correto de móveis e utensílios em desuso em Itabuna e garantir uma cidade limpa. O bota-fora como suporte aos Mutirões de Combate ao Mosquito tem sido uma boa estratégia.

Desenvolvido pela Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo (SIURB) em parceria com a Coordenação de Endemias da Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente e Biosanear, além da contribuição dos lideres de bairros, o programa conta com a colaboração de 73 comunidades de Itabuna.

O diretor do Departamento de Limpeza Pública da Superintendência de Serviços Públicos da SIURB, Lázaro Pelegrini, explicou que o bota-fora se destina a atender às comunidades onde as famílias não têm recursos para contratar serviços de empresa coletora particular.

Segundo ele, esse tipo de serviço recolhe itens como: eletrodomésticos e móveis quebrados, colchões velhos, utensílios em desusos, restos de obras e madeira, pneus, etc.

Lazaro informou também que no bota-fora o recolhimento acontece das 8 às 17h de segunda a sexta-feira e nos dias dos mutirões.

“O caminhão passa nas comunidades e só sai depois que todo o resíduo é recolhido. As equipes de trabalhadores voltam no dia seguinte se não for possível fazer o serviço em um dia”, garantiu.

“Essa ação faz parte da proposta do prefeito Augusto Castro em trabalhar para promover o bem-estar das pessoas, evitar a proliferação de focos do mosquito e para que haja uma cidade melhor para todos”, frisou o diretor.

O serviço também pode ser pedido pelo telefone (73) 99805-5527 da Limpeza Pública ou 99854-5780 da empresa Biosanear. Há ainda a possibilidade de acionar os correios eletrônicos: [email protected] e [email protected].