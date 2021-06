Itabuna vacina pessoas acima de 40 anos em novo drive-thru

Novo drive-thru para a vacinação de pessoas com idade acima de 40 anos acontece nesta quarta-feira (30), a partir das 16 horas, no Teatro Candinha Doria. As senhas serão distribuídas por ordem de chegada na fila antes do início da imunização, para garantir a otimização do procedimento e melhor organização. Serão disponibilizadas 500 senhas.

No ato da distribuição das senhas, será realizado o cadastramento das pessoas. Por isso, é preciso que estejam munidas com os seguintes documentos: Carteira de Identidade (RG), CPF ou Cartão SUS e comprovante de residência.

Normas e comprovantes

Para comprovação da residência, as contas de energia elétrica, telefone ou água devem estar no nome da pessoa que será vacinada. Portanto, não serão aceitos comprovantes em nome de terceiros. Serão válidos quaisquer documentos que atestem a residência, a exemplo de contratos de locação de imóveis.

Após o cadastramento na fila e recebimento da senha, os servidores da Saúde farão a entrega do cartão de vacinação para a segunda dose, que será o comprovante na hora da vacinação. É imprescindível a apresentação deste documento para garantir a aplicação. A vacinação acontecerá até acabarem as doses disponibilizadas conforme as fichas/senhas distribuídas.