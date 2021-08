Itabuna vacina trabalhadores de lojas da construção civil contra Covid

Nesta quarta-feira, dia 4, a Rede de Frio da Secretaria Municipal de Saúde dá sequência à vacinação de pessoas com idade a partir de 29 anos completos nas Unidades Básicas e de Saúde da Família. Já na quinta-feira e sexta-feira, serão contemplados com a imunização contra o coronavírus as pessoas com idade a partir de 28 anos.

A documentação necessária é Carteira de Identidade (RG), CPF ou Cartão do SUS e comprovante nominal de residência. Para quem mora de aluguel, é preciso apresentar a fotocópia do contrato de locação.

Também estão vacinados os trabalhadores do comércio da construção civil. Eles devem ir até a UniFTC, onde a aplicação da vacina acontece das 17 às 21 h. A documentação exigida é o RG, CPF ou cartão do SUS, comprovante nominal de residência e fotocópia do contrato de trabalho ou do contracheque.

As orientações da Comissão de Intergestora Bipartite (CIB), órgão responsável pelas Resoluções da vacinação no âmbito estadual, são de que 10% das doses da idade vigente, poderão ser disponibilizadas a grupos vulneráveis.