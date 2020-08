Itabuna: vacinação contra raiva completa uma semana

O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) da Secretaria Municipal de Saúde de Itabuna está realizando a Campanha de Vacinação contra a raiva em cães e gatos. O trabalho teve início no último dia 17 e seguirá até 02 de outubro. A vacina está ocorrendo de segunda a sexta-feira, das 08 às 13h30min. Vale ressaltar que em breve será divulgado um cronograma com as datas de imunização aos sábados, em pontos estratégicos.

O veterinário Samir Hage, do CCZ, destaca a importância da vacinação antirrábica, lembrando que a raiva não tem cura e que a vacina é a melhor maneira de evitar a doença, tendo em vista que a doença traz riscos tanto para o animal como para o homem, podendo até matar. Cabe destacar, ainda, que do período de 24 de agosto a 09 de setembro a campanha será levada para a zona rural.