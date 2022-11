Itabuna vai ganhar uma escola profissionalizante do SENAC

Itabuna terá uma escola do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial ( SENAC) voltada para a educação profissionalizante nas áreas de bens e serviços. A informação foi confirmada pelo secretário municipal de Indústria, Comércio, Emprego e Renda, José Raimundo Araújo.

Ele participou de um encontro com a diretoria da Federação Comércio do Estado da Bahia (FECOMÉRCIO), na quinta-feira passada, dia 27, quando se definiu pela instalação da unidade em Itabuna. Segundo o secretário, o contrato para a instalação da unidade do SENAC vai ser assinado nos próximos dias. A escola capacitará e incentivará ao empreendedorismo pessoas de Itabuna e da região Sul da Bahia.

O titular da SICER afirma que antes da construção da unidade em terreno de 12 mil metros quadrados está sendo negociada a implantação de um espaço provisório para dar início a cursos técnicos na cidade. “ É uma espera de mais de 40 anos. Finalmente, a proposta para construir a unidade do SENAC em nossa cidade foi alcançada durante a gestão do prefeito Augusto Castro”, comemorou.

As reuniões com a FECOMÉRCIO contaram com a participação da secretária municipal do Planejamento, Sônia Fontes, de representantes do Sindicato do Comércio Atacadista e Varejista de Itabuna (SINDICOM), da ACI e da CDL, informou o secretário José Raimundo Araújo.