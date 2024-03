Itabuna vai disputar a Série D com os jogadores sub-20 do Vitória

A diretoria do Itabuna Esporte Clube firmou, na manhã desta sexta-feira, dia 15, em Salvador, uma parceria com os dirigentes do Esporte Clube Vitoria, visando a participação do Dragão do Sul na Série D do Campeonato Brasileiro deste ano. A reunião que firmou o acordo ocorreu na sede do time da capital, no Barradão.

“Foi uma reunião proveitosa, com as presenças do presidente Fábio Mota e do diretor de Base do Vitória, Tiago Noronha. Representando o Itabuna, o diretor de futebol Ricardo Xavier e o diretor jurídico Othon Dantas”, informou Rodrigo Xavier, presidente do IEC.

Na tarde de quinta-feira, dia 14, os dirigentes do Itabuna foram até a sede da Setre-Secretaria Estadual do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte. “Nós fomos muito bem recebidos pelo secretário Davidson Magalhães, que viabilizou o nosso mando de campo no estádio de Pituaçu”, disse Ricardo Xavier.

Na próxima semana, os dirigentes do Dragão do Sul vão convocar uma coletiva de Imprensa para informar os detalhes da parceria com o rubro-negro baiano. No acordo firmado, o Vitória deverá emprestar jogadores da sua equipe Sub-20 e alguns do Sub-23 e os integrantes da comissão técnica.

Na tarde desta sexta-feira, a direção da Confederação Brasileira de Futebol-CBF vai reunir, num Conselho Técnico, as 64 equipes de todos os Estados da federação, que disputarão a Serie D do Brasileirão. O início da competição está previsto para o dia 21 de abril.