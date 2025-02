Prefeitura de Itabuna vai mapear árvores com risco de queda através da Defesa Civil e Limpeza Pública depois da elevação de queixas de moradores de diversas localidades. O anúncio foi feito hoje, dia 10, pelo engenheiro civil Mallory Sena e o diretor Lazaro Pellegrini.

Segundo o novo coordenador municipal da Defesa Civil Mallory Sena têm sido frequentes os pedidos de remoção ou supressão de árvores com risco de quedas. “Tem chegado várias mensagens e demandas. Por isso, vamos mapear as localidades para que o Departamento de Limpeza Pública faça a supressão ou poda depois da emissão de laudo”, disse.

O diretor da Limpeza Pública, Lázaro Pellegrini, lembrou que na gestão do prefeito Augusto Castro não há registro de incidentes com árvores. “Agora, juntamente com a Defesa Civil vamos cumprir a legislação ambiental para atender aos pedidos de poda ou supressão de árvores. Então, as pessoas que desejam atendimentos relativos a árvores em risco devem procurar a unidade para emitir laudo para podermos fazer o serviço”, afirmou.