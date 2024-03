Itabuna vai receber unidade do Instituto Federal de Educação; serão 100

O prefeito de Itabuna, Augusto Castro (PSD), participou da cerimônia que contemplou o município com um dos 100 novos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia lançados na manhã desta terça-feira, dia 12, pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Será uma obra com recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), tal como exposto em solenidade que ocorreu no Palácio do Planalto, em Brasília.

O prefeito destacou a importância do equipamento para a educação e o futuro da juventude de Itabuna e região. “Vamos fortalecer a ciência e a educação tecnológica com a unidade do Instituto Federal que considero fundamental para a educação e o desenvolvimento dos jovens de nossa cidade”, disse Augusto Castro.

Estrutura

Em todo o país, serão investidos R$ 3,9 bilhões no projeto — R$ 2,5 bilhões são para criar novos campi e R$ 1,4 bilhão para consolidar unidades já existentes, com a construção de refeitórios, ginásios, bibliotecas, salas de aula e aquisição de equipamentos de acordo com o ministro da Educação, Camilo Santana.

Segundo o ministro, a criação dos novos campi deve ser finalizada até 2026, atingindo todas as regiões do país. A Bahia contará com oito novos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, além de consolidar a rede existente. O governo estima criar 140 mil novas vagas, a maioria em cursos técnicos integrados ao ensino médio.

O Nordeste é a região que receberá o maior número de novos Institutos Federais de Educação. Nos nove estados serão 38 campi. O Sudeste, com 27 novos campi, aparece na sequência, seguido da região Sul, com 13; do Norte, com 12; e do Centro-Oeste, com 10.

A cerimônia de lançamento dos novos Institutos Federais no Palácio do Planalto reuniu o governador Jerônimo Rodrigues e ainda governadores de vários estados, senadores e deputados, inclusive de oposição.