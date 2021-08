Itabuna: Vale-alimentação para agentes de saúde será votado quarta

Já foi devidamente apreciado pelas Comissões de Legislação e de Finanças da Câmara de Itabuna, na segunda-feira (16), o projeto (048/2021) que garante vale-alimentação aos agentes comunitários de saúde e os de combate a endemias. A matéria, que será votada em sessão nesta quarta (18), estende o pagamento àquelas categorias, historicamente contempladas com o referido benefício.

Conforme a lei a ser aprovada, o pagamento do ticket será de R$ 425,00, para quem recebe salário de até R$ 2.500,00, e R$ 300,00, para aqueles com remuneração acima deste valor. A classe é formada por cerca de 600 profissionais no município.

Assinam como relatores da proposta os vereadores Sivaldo Reis (PL) e Wilma de Oliveira (PCdoB). Ambos destacaram a atuação da Casa para “dar o remédio jurídico correto” e assim atender à reivindicação da categoria, que sempre recebeu o benefício junto com os demais servidores.

“Quando a lei chegou à Câmara, percebemos que estava excetuando os agentes comunitários e eles já tinham feito um acordo com o próprio sindicato. Essa correção é mais do que justa, porque são trabalhadores que estão na linha de frente, fazendo o trabalho de conscientização da população. É através das informações que eles trazem que se consegue fazer um retrato da cidade”, acrescentou a vereadora.

Consórcio Litoral Sul

Ainda na citada reunião, também foi aprovado o parecer da Comissão de Finanças (relatora Wilma), o último pendente para autorizar Itabuna a integrar o Consórcio Público de Desenvolvimento Sustentável Litoral Sul. Este projeto (037/2021) também irá a votação na quarta. (Fonte: Ascom Câmara de Itabuna)