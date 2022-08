Itabuna: veja esquema para Dia D da campanha contra a poliomielite

Está tudo pronto para a realização neste sábado, dia 20, das 8 às 16 horas, pela Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Rede de Frio, do Dia D da Campanha de Vacinação Contra a Poliomielite, em Itabuna. As doses serão oferecidas em todas as Unidades Básicas e de Saúde da Família.

Nos dois últimos dias, a coordenadora da Rede de Frio, Camila Brito, fez um chamamento aos pais, responsáveis e tutores para levem as crianças menores de cinco anos para tomar a vacina por conta da baixa adesão. Menos de 600 doses do imunizante contra a Poliomielite foram aplicadas embora a Campanha Nacional Contra a Poliomielite tenha se iniciado no dia 8.

Ela informou ainda que, em paralelo, o município também está executando a Campanha de Multivacinação, que visa atualizar a situação vacinal de crianças e adolescentes menores de 15 anos e a vacinação contra a Covid-19.

Rotary Club

Nesta sexta-feira, com o apoio do Rotary Club de Itabuna, a Rede Frio, pelo terceiro ano consecutivo, está aplicando a vacina contra Poliomielite em crianças menores de cinco anos das comunidades da zona rural. A ação vai até o dia 26, pelo suporte logístico do clube de serviço à Campanha Nacional de Vacinação.

Também são levadas doses de imunizantes para atualização da caderneta de crianças, adolescentes, adultos e idosos, inclusive a vacina contra o coronavírus. Com esta parceria, desde 2020, a Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Rede Frio, disponibiliza o material e profissionais, enquanto o Rotary oferece a logística para que a campanha alcance os pequenos destas comunidades.

A primeira localidade contemplada pelo Projeto do Rotary Club foi a do Cerrado, nesta sexta-feira. Na terça-feira, dia 23, o projeto estará em Ribeirão Seco e na comunidade de Jacareci, cujas crianças também receberão a gotinha da pólio. Para encerrar o período, no dia 26, a vacinação acontece no Morumbi. A ação é coordenada pela enfermeira rotariana Adriana Mozer.

O presidente 2022-2023 do Rotary Club de Itabuna, Cláudio Vitor Santana, informou sobre a importância dessa campanha, ação que está entre as metas deste ano rotário.

“A campanha não pode parar. É crucial o empenho de todos para continuarmos trabalhando a fim de manter nossas crianças livres da pólio. Nesses três dias de ação estaremos juntos na zona rural da cidade nos dedicando a contribuir para eliminar a paralisia infantil”, afirmou o presidente.

Campanha pólio plus

O combate a Pólio é um projeto de grande responsabilidade do Rotary International, que em sua atuação em todo o mundo já conseguiu reduzir 99,9% dos casos de paralisia desde o lançamento da campanha Pólio Plus, em 1985.

Nestes quase 37 anos, graças à dedicação e ao trabalho do Rotary e seus parceiros, mais de 2,5 bilhões de crianças receberam a vacina oral contra a pólio. Hoje, a pólio permanece endêmica em apenas dois países: Afeganistão e Paquistão.