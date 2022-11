Itabuna: Veja horários do comércio em Black Friday, Copa e Natal

Uma Convenção Coletiva de Trabalho 2022/2023, assinada mês passado pelo Sindicato do Comércio Varejista e Sindicato dos Empregados do Comércio do Município de Itabuna, definiu horários especiais de funcionamento do comércio no Black Friday, nos jogos do Brasil da Copa do Mundo e no período natalino.

Na próxima sexta-feira, 25/11, o comércio de Itabuna estará envolvido na campanha do Black Friday, e as lojas estarão funcionando das 8 às 20h. As horas suplementares poderão ser compensadas nos horários de jogos do Brasil da primeira fase da Copa do Mundo.

Ainda na primeira fase da disputa, os horários serão ajustados conforme os jogos do Brasil. Na quinta-feira, 24, o comércio vai funcionar das 9 às 15h. No dia 28/11, segunda-feira, as lojas abrem das 8 às 12h30 e das 15h30 às 18h30. Já no dia 02/12, sexta-feira, das 9 às 15h.

Segundo a convenção, as horas trabalhadas por conta das folgas concedidas nos horários dos jogos, tanto na primeira como nas fases posteriores poderão ser compensadas até 31 de dezembro desse ano.

Período natalino

O funcionamento do comércio no período natalino começa a ser ampliado a partir do sábado, dia 17/12, que será das 9 às 17h. A novidade esse ano será a abertura do comércio no domingo, 18 de dezembro, das 15 às 20h. Em compensação a esse horário trabalhado, os trabalhadores do comércio não trabalharão na terça-feira de carnaval de 2023.

Nos dias 19 e 20 de dezembro, o comércio vai funcionar das 9 às 20h, com intervalo para almoço. Já os dias 21, 22 e 23 de dezembro, as lojas irão funcionar das 9 às 22h, com intervalo para almoço. No sábado, 24, véspera de natal, o comércio funcionará das 9 às 17h.